„Der Ort ein sehr freund­li­ches Städt­chen an der Wie­sent, es hat 124 mei­stens woh­lerbau­te Häu­ser, unter wel­chem sich meh­re­re gute Wirths­häu­ser befin­den. Die Ein­woh­ner, deren Zahl sich auf 623 beläuft, trei­ben Feld­bau, guten Hanf­bau und Vieh­ma­stung. Die Pfarr­kir­che zum hl. Niko­laus war bis 1469 eine Filia­le von Pretz­feld. Der Ort gehör­te zu den Besit­zun­gen der Edlen von Schlüs­sel­berg; Kon­rad II. erwirk­te 1322 die Stadt­ge­rech­tig­keit für den Ort. 1556 rich­te­te ein Gewit­ter hier sehr gro­ßen Scha­den an und 1625, am 22. Febru­ar fand hier in der Nähe, näm­lich bei Gas­sel­dorf das merk­wür­di­ge Natur­er­eig­nis statt, dass sich 20 Mor­gen Lan­des von dem Drui­den­berg ablö­sten und in das Thal stürz­ten. Der Fels­sturz von Gas­sel­dorf. 1633 erlit­ten bei Eber­mann­stadt die Schwe­den eine schwe­re Nie­der­la­ge; im sie­ben­jäh­ri­gen Krie­ge hat­ten die Fran­zo­sen hier ein Lager. Beim Rück­zug der Fran­zo­sen im Jah­re 1796 am 26. August, wur­de das Städt­chen ange­zün­det; es ver­lor dadurch 30 Gebäu­de. Die Gegend ist sehr frucht­bar, beson­ders reich an vor­treff­li­chen Wie­sen­grün­den. Unter den Feld­früch­ten wächst als Unkraut der schwar­ze Senf. Auch fin­det man hier auf den Kalk­ber­gen nebst vie­ler­lei Ver­stei­ne­run­gen sehr häu­fig rothen Horn­stein mit Kry­sta­li­sa­ti­on“ – heißt es schon bei Joseph Hel­ler in sei­ner berühm­ten Rei­se­be­schrei­bung „Mug­gen­dorf und sei­ne Umge­bun­gen“ vom Jah­re 1829 über Ebermannstadt.

