In der 22. Kalen­der­wo­che 2024 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 22-jäh­ri­gen E. wegen ver­such­tem Tot­schlag mit gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung am 27.05.2024, 09:00 Uhr, vor der 2. Straf­kam­mer (Az. 21 Ks 1107 Js 18021/23).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, in der Nacht des 23.09.2023 im Rah­men einer Fei­er im Sport­heim Knetz­gau ver­sucht zu haben, eine Per­son, mit der er zuvor in Streit gera­ten war, zu töten. Er soll hier­bei zunächst mit einem teil­wei­se gefüll­ten Maß­krug gegen den Kopf des Geschä­dig­ten geschla­gen haben, wor­auf­hin sich der Geschä­dig­te zur Wehr gesetzt haben soll. Ver­är­gert über die Gegen­wehr soll der Ange­klag­te ihm erneut mit dem Maß­krug einen kräf­ti­gen Schlag gegen den Kopf ver­setzt haben, durch den der Geschä­dig­te bewusst­los gewor­den sein soll.

Hier­nach soll er noch ver­sucht haben, den Maß­krug gegen den Kopf des am Boden lie­gen­den bewusst­lo­sen Geschä­dig­ten zu wer­fen, die­sen jedoch knapp ver­fehlt haben. Der Ange­klag­te soll durch Anwe­sen­de davon abge­hal­ten wor­den sein, wei­ter gegen den Geschä­dig­ten vor­zu­ge­hen. Nur durch Zufall habe der Geschä­dig­te ledig­lich zwei Kopf­platz­wun­den und ein Schä­del-Hirn-Trau­ma davongetragen.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 28.05. 2024, 29.05. 2024, 06.06.2024