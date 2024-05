Am 19. & 20. Juli 2024 fin­det die 3. Edi­ti­on des 6*-(sprich “Sechs mit Stern”) Festi­vals auf dem SJR Jugend­zelt­platz in Bay­reuth statt. An zwei Tagen bie­tet das Festi­val ein umfang­rei­ches Pro­gramm ver­schie­den­ster For­men elek­tro­ni­scher Musik, dazu kommt am 19. Juli eine Klub­nacht im nahe­ge­le­ge­nen Glas­haus, die das Festi­val-Pro­gramm bis in die Mor­gen­stun­den erweitert.

Der Live-Cha­rak­ter des Musik­pro­gramms wird in der anste­hen­den Edi­ti­on auf zwei Büh­nen aus­ge­baut. Die neue Mem­bran-Büh­ne legt den Fokus auf expe­ri­men­tel­le elek­tro­ni­sche Musik, die durch die Ergän­zung von Licht und Visu­als zu einem audio­vi­su­el­len Erleb­nis wird.

Der Festi­val-Frei­tag bringt moder­ne Club-Sounds nach Bay­reuth. Lokal­ma­ta­dor Cuf­me eröff­net mit Bass­la­sti­gen, Fun­ky Klän­gen, bevor Ber­nos­si mit sei­nem Live-Set vol­ler Hou­se und Tech­no-Ein­flüs­se die Tanz­flä­che zur kom­plet­ten Eksta­se bringt. Ein wei­te­res Live-High­light am ersten Festi­val-Tag ist Zoë Mc Pher­son. Mit fran­zö­sisch-iri­schen Wur­zeln bringt Mul­ti­me­dia-Artist Mc Pher­son eine oft poly­rhyth­mi­sche, hoch-ener­ge­ti­sche Show auf die Glashaus-Bühne.

Die Köl­ner Künst­le­rin Sonae wird an bei­den Festi­val-Tagen ihre viel­schich­ti­ge Klang­kunst auf die Büh­ne brin­gen, mit einem Club-Set am Frei­tag sowie einem Ambi­ent-Set am Samstag.

Das Kunst­pro­gramm des Festi­vals wird in die­sem Jahr deut­lich erwei­tert. Das Gelän­de wird mit Skulp­tu­ren und Instal­la­tio­nen von Künstler*innen gestal­tet und durch ein Work­shop- und Spie­le­an­ge­bot sowie regio­na­le kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten ergänzt.

Über­sicht über die ersten bestä­tig­ten Künst­ler und Künst­le­rin­nen: Zoë Mc Pher­son (live) Ber­nos­si (live) Jojo Vice (DJ) Sonae (Club + Ambi­ent Set – live) cuf­me (DJ) KTLN (DJ) Brass­Pa­last (live) J‑Dawg (DJ) Die Head­li­ner für den Sams­tag, das Bei­pro­gramm sowie Details zum Vor­pro­gramm zum Festi­val wer­den in der zwei­ten Ver­öf­fent­li­chung bekannt gegeben.

Festi­val- sowie Tages-Tickets sind im Vor­ver­kauf erhält­lich unter: https://​okticket​.de/​t​i​c​k​e​t​s​-​s​a​a​l​m​i​t​t​e​-​v​7​4​7​082.

Tages­ticket Frei­tag: 12€ + Gebüh­ren Tages­ticket Sams­tag: 18€ + Gebüh­ren Festi­val­ticket: 25€ + Gebüh­ren 6*-Klubnacht im Glas­haus: 8€ +Gebüh­ren (auch in Kom­bi­na­ti­on mit Tages­ticket­frei­tag oder Festi­val­ticket erhält­lich) Über das 6*-Festival: Das 6*-Festival ist ein mehr­tä­gi­ges Open-Air-Festi­val, das vom Ver­an­stal­tungs­kol­lek­tiv Saal­mit­te in Bay­reuth durch­ge­führt wird. Seit sei­ner Grün­dung im Jahr 2021 hat es sich zu einem Festi­val für ver­schie­de­ne For­men elek­tro­ni­scher Musik mit Schwer­punkt auf Live-Per­for­man­ces ent­wickelt und bie­tet eine ein­zig­ar­ti­ge Mischung aus Live-Kon­zer­ten, DJ-Sets, Work­shops, Kunst-Instal­la­tio­nen und mehr.

In den ver­gan­ge­nen Edi­tio­nen waren unter ande­rem Domi­nik Eul­berg, Chri­sti­an Löff­ler, Cat­napp, SØS Gun­ver Ryberg, Kom­fort­rau­schen, Cour­te­sy, Fer­ra­ri rot und Ses­si­on Vic­tim zu Gast.