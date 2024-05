Hoch­er­freut waren alle Betei­lig­ten bei den Stadt­wer­ken Kulm­bach über die Aus­zeich­nung sei­tens des Deut­schen Ver­eins des Gas- und Was­ser­fa­ches – DVGW. Mit der erneu­ten Zer­ti­fi­zie­rung des soge­nann­ten TSM wird bestä­tigt, dass die Stadt­wer­ke auch im Bereich der Gas- und Was­ser­ver­sor­gung sämt­li­che Bran­chen­stan­dards, tech­ni­sche Nor­men und Pro­zes­se mit höch­ster Qua­li­tät ein­hal­ten. Ein Gewinn für alle Gas- und Was­ser­kun­den in den Net­zen der Stadt­wer­ke. Beson­ders wich­tig ist dabei auch die Absi­che­rung der Mit­ar­bei­ten­den. „Sicher­heit bei der Arbeit mit Trink­was­ser und vor allem Erd­gas hat bei uns höch­ste Prio­ri­tät“, so Oli­ver Voß, Abtei­lungs­lei­ter Ver­sor­gung und tech­ni­sche Füh­rungs­kraft bei den Stadtwerken.

Für die Über­rei­chung der TSM-Urkun­de ist eigens der Geschäfts­füh­rer der DVGW-Lan­des­grup­pe Bay­ern, Herr Dipl.-Ing. Robert Sche­rer aus Mün­chen nach Kulm­bach gereist. Auch er beton­te den hohen Stel­len­wert einer siche­ren und wirt­schaft­li­chen Gas- und Was­ser­ver­sor­gung und lob­te die Betei­lig­ten bei den Stadt­wer­ken. „Sie alle tra­gen täg­lich dazu bei, dass das tech­ni­sche Sicher­heits­ma­nage­ment nicht nur eine Pla­ket­te an der Wand ist, son­dern in allen Tätig­kei­ten eine prak­ti­sche Richt­schnur für höch­ste Qua­li­tät dar­stellt“ so Scherer.

Schnell wur­de aus der fei­er­li­chen Urkun­den­über­rei­chung ein Fach­ge­spräch unter Exper­ten. Auch die The­men Gas­netz­trans­for­ma­ti­on, Was­ser­stoff­wirt­schaft und Wär­me­wen­de trei­ben den DVGW und die Stadt­wer­ke um. Es müs­se aber nie­mand Sor­gen haben, dass die deut­sche Gas- und Was­ser­wirt­schaft die­se gro­ßen Ent­wick­lun­gen nicht stem­men kön­ne. Die Gas­net­ze, da sind sich alle Betei­lig­ten einig, wer­den auch in Zukunft eine wich­ti­ge Rol­le für die Ener­gie­ver­sor­gung spie­len. Bei den Stadt­wer­ken Kulm­bach wird jeden­falls wei­ter­hin auf das Gas­netz gesetzt. Bei allen Erneue­rungs­maß­nah­men wer­den Mate­ria­li­en ver­wen­det, die spä­ter auch Was­ser­stoff sicher trans­por­tie­ren kön­nen. „Wir wer­den auch in Zukunft alles tun, um unse­ren Kun­den ein ver­läss­li­cher Ver­sor­ger zu sein“, Stadt­wer­ke­lei­ter Chri­stof Lange.