Das neu aus­ge­ar­bei­te­te Urnenste­len-Kon­zept der Stadt Kulm­bach wird Stück für Stück umge­setzt. Immer wie­der kom­men neue Urnenste­len hin­zu. Zusam­men mit der Ver­wal­tungs­rä­tin für Fried­hofs­an­la­gen, Chri­sti­na Flau­der, und dem stell­ver­tre­ten­den Bau­hof­lei­ter Micha­el Dörsch besich­tig­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zwei neu hin­zu­ge­kom­me­ne Urnenste­len am städ­ti­schen Fried­hof. Die Ste­len wur­den mit Natur­stein­pfla­ster als Belag pas­send ausgestaltet.

„Die Bestat­tungs­form wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren von Fami­li­en und ihren Ange­hö­ri­gen mehr und mehr nach­ge­fragt. Dem müs­sen und vor allem dem wol­len wir ent­spre­chend gebüh­rend Rech­nung tra­gen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Doch nicht nur die Bestat­tung in vor­ge­se­he­nen Urnenste­len ist offen­bar mehr gewünscht. „Seit eini­gen Jah­ren gibt es bei uns in Kulm­bach dar­über hin­aus zu den Ste­len die Mög­lich­keit, Urnen­be­stat­tun­gen in einer eigens dafür vor­ge­se­he­nen Wie­se durch­zu­füh­ren“, ergänzt Ver­wal­tungs­rä­tin Flau­der. „Dies wird inzwi­schen fast so gut genutzt wie die Urnen­ni­schen in den Stelen.“

Bei den Urnenste­len ist die Anbrin­gung des Namens, sowie der Geburts- und Ster­be­da­ten der ver­stor­be­nen Per­son auf der jewei­li­gen Plat­te der Ste­le selbst­ver­ständ­lich möglich.

Ins­ge­samt ste­hen laut stell­ver­tre­ten­dem Bau­hof­lei­ter Micha­el Dörsch 304 Urnen­ni­schen in allen vor­han­de­nen Ste­len zur Ver­fü­gung. Die Nischen kön­nen, so Dörsch, für einen Zeit­raum von zehn Jah­ren ange­kauft wer­den. Seit 2010 wur­den ins­ge­samt 20 Urnenste­len auf dem Fried­hof der Stadt Kulm­bach errich­tet. Die Kosten für die zwei jüng­sten Ste­len belau­fen sich auf 25.000 Euro.