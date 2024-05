„La Spe­zia, die ita­lie­ni­sche Hafen­stadt am Golf der Dich­ter, und Bay­reuth, die Stadt der Wag­ner-Fest­spie­le und der kul­tu­rel­len Viel­falt, haben in den letz­ten 25 Jah­ren eine enge Bezie­hung auf­ge­baut, die wirk­lich ein­zig­ar­tig ist.“ Mit die­sen Wor­ten wür­dig­te Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger beim Fest­akt in La Spe­zia die seit einem Vier­tel­jahr­hun­dert bestehen­de Städ­te­part­ner­schaft mit Bay­reuth. Das Bay­reu­ther Stadt­ober­haupt stand an der Spit­ze einer Dele­ga­ti­on aus der Fest­spiel­stadt, die vor Kur­zem La Spe­zia besucht hat­te. Auf dem Pro­gramm stan­den unter ande­rem der Besuch des huma­ni­sti­schen Gym­na­si­ums Loren­zo Costa, die Eröff­nung des Festi­vals dell’Ostrica sowie zahl­rei­che Besich­ti­gun­gen von Sehenswürdigkeiten.

Beim Fest­akt erin­ner­te Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger an die Anfän­ge der Freund­schaft zwi­schen den Städ­ten, deren Wur­zeln in der Part­ner­schaft zwi­schen dem Isti­tu­to Tec­ni­co Com­mer­cia­le „Ago­sti­no Fos­sa­ti“ La Spe­zia und dem Richard-Wag­ner-Gym­na­si­um Bay­reuth im Jahr 1986 sowie der Arbeit der Deutsch-Ita­lie­ni­sche Gesell­schaft Bay­reuth lie­gen. „Durch die­se Part­ner­schaft sind vie­le Freund­schaf­ten zwi­schen Jugend­li­chen aus bei­den Städ­ten ent­stan­den. Die bei­den Ein­rich­tun­gen haben durch vie­le schu­li­sche Pro­jek­te unse­re Part­ner­schaft berei­chert“, sag­te der Ober­bür­ger­mei­ster. Er freue sich außer­dem sehr, dass in den letz­ten Jah­ren auch das Liceo Loren­zo Costa und das Gym­na­si­um Chri­sti­an Erne­sti­num „eine sta­bi­le und frucht­ba­re Bezie­hung auf­ge­baut“ hät­ten. „Eine mei­ner Her­zens­an­ge­le­gen­hei­ten ist es, die­sen schu­li­schen Aus­tausch durch noch wei­te­re Part­ner­schaf­ten zu ver­tie­fen, denn ich bin fest davon über­zeugt, dass in der Jugend das Inter­es­se und das Ver­ständ­nis an ande­ren Kul­tu­ren und Lebens­wei­sen gelegt wird“, so Tho­mas Ebers­ber­ger weiter.

Das Bay­reu­ther Stadt­ober­haupt dank­te beson­ders den frü­he­ren Ober­bür­ger­mei­stern von La Spe­zia und Bay­reuth, Dr. Gior­gio Paga­no und Dr. Die­ter Mronz. Die­se hät­ten den von den Schu­len und der Deutsch-Ita­lie­ni­schen Gesell­schaft sinn­bild­lich zuge­spiel­ten Ball enga­giert auf­ge­nom­men und die Part­ner­schaft ins Leben geru­fen. Tho­mas Ebers­ber­ger wür­dig­te auch deren Nach­fol­ger Mas­si­mo Fede­ri­ci, Dr. Micha­el Hohl, Bri­git­te Merk-Erbe und Pier­lui­gi Per­ac­chi­ni, die den Pro­zess aktiv wei­ter­ge­führt hät­ten. Der Ober­bür­ger­mei­ster dank­te außer­dem der lang­jäh­ri­gen Vor­sit­zen­den der Part­ner­schafts­kom­mis­si­on, der Drit­ten Bür­ger­mei­ste­rin a. D. Dr. Bea­te Kuhn, und den lang­jäh­ri­gen Mit­glie­dern Dr. Ste­fan Specht und Klaus Klöt­zer, die sich in her­aus­ra­gen­der Wei­se für die Part­ner­schaft ein­ge­setzt hätten.

Schließ­lich zeich­ne­te Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger beim Fest­akt zur 25-jäh­ri­gen Part­ner­schaft zwi­schen La Spe­zia und Bay­reuth Pie­tro Anto­nio Cimi­no, Patri­zia Sac­co­ne, Fabri­zio Dell­epia­ne, Cri­sti­na Fail­la, Oret­ta Meneghi­ni und Sil­via Segal­la für deren Ver­dien­ste für die Freund­schaft zwi­schen den bei­den Städ­ten mit der Bay­reuth-Medail­le in Sil­ber aus.