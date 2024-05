Gesprächs­ma­ti­nee mit Bay­reuth-Star Georg Zeppenfeld

Im kom­men­den Som­mer ist er wie­der als Gurn­emanz, Daland und Hun­ding dabei: Bay­reu­ther Fest­spie­le ohne Georg Zep­pe­n­feld sind der­zeit nicht denk­bar. Ein­fach, weil er wei­ter Maß­stä­be setzt mit sei­nen Inter­pre­ta­tio­nen, die sich nicht mit dem ein­mal Erreich­ten begnü­gen. Die Par­tien im deut­schen Fach mögen sich wie­der­ho­len, doch hör­bar wird das nie. Gera­de das ist die Kunst die­ses Bas­si­sten: Sei­ne Figu­ren formt er aus tie­fer Text­re­fle­xi­on, aus der Inspi­ra­ti­on durch das Wort, dies ver­bun­den mit einer muster­haf­ten Gesangs­tech­nik. Doch sei­ne Kün­ste rei­chen wei­ter. Auch bei Ver­di oder im Bel­can­to hat er gro­ße Erfol­ge gefei­ert – was nicht über­ra­schend ist. Zep­pe­n­feld ist, egal in wel­chem Fach, der Bel­can­tist sei­ner Zunft. Und manch­mal treibt es den gebür­ti­gen Sau­er­län­der über (angeb­li­che) Gren­zen hin­aus – der „Meistersinger“-Sachs zählt mitt­ler­wei­le zu sei­nem Reper­toire, auch der Kas­par im „Frei­schütz“. In gewis­ser Wei­se ist Zep­pe­n­feld Quer­ein­stei­ger. Zunächst stu­dier­te er aufs Lehr­amt in den Fächern Musik und Ger­ma­ni­stik, bis er an den Hoch­schu­len Det­mold und Köln umsat­tel­te aufs Gesangs­fach. Das Thea­ter Mün­ster und die Oper Bonn hol­ten ihn in ihre Ensem­bles, bis Zep­pe­n­feld an die Dresd­ner Sem­per­oper kam. Die­sem Haus ist er über Gast-Enga­ge­ments noch immer fest ver­bun­den, außer­dem wohnt er seit vie­len Jah­ren in der Nähe. Über sei­ne Kar­rie­re, sein Selbst­ver­ständ­nis als Sän­ger, sein Hand­werk und auch über uner­füll­te Wün­sche wird Georg Zep­pe­n­feld am 23. Juni bei einer Mati­née des Richard-Wag­ner-Ver­bands Bam­berg spre­chen. Die Ver­an­stal­tung im Kufa-Saal beginnt um 11 Uhr und wird mode­riert von Mar­kus Thiel, Kri­ti­ker und Bay­reuth-Ken­ner vom Münch­ner Merkur.