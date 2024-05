Der VCD, der Ver­kehrs­club Deutsch­land, der Ver­kehrs­club für Umwelt­be­wuss­te, lädt am kom­men­den Mitt­woch, 29.05.2024, 19.00 Uhr im Inter­net (https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​o​-​I​n​f​o​T​r​eff) zum VCD-Info­treff ein. Alle die sich für die The­men „Umwelt und Ver­kehr“ inter­es­sie­ren, sind herz­lich ein­ge­la­den. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht nötig

Der VCD, der Ver­kehrs­club Deutsch­land, setzt sich für umwelt­ge­rech­te „Mobi­li­tät für Men­schen“ ein, die Kreis­grup­pe Forch­heim ganz beson­ders in Stadt und Land­kreis Forch­heim. Jeder Dis­kus­si­ons­bei­trag ist will­kom­men! Ein Vor­schlag für die VCD-Arbeit der näch­sten Zeit wäre (neben der bereits ver­ein­bar­ten Unter­stüt­zung der Akti­on STADT­RA­DELN) Akti­vi­tä­ten zur Ver­bes­se­rung der Ver­hält­nis­se für Fuß­gän­ger sowie kon­kre­te Vor­schlä­ge, damit die für 2025 geplan­te Reform des Bus­ver­kehrs in Stadt und Land­kreis Forch­heim auch dazu führt, dass vie­le Bür­ger den Bus statt des eige­nen Autos benut­ze. Der VCD-Info Treff fin­det an jedem letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats um 1900 Uhr statt, immer (auch) im Inter­net unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​o​-​I​n​f​o​T​r​eff. Wird recht­zei­tig das Inter­es­se an einer per­sön­li­chen Bespre­chung ange­mel­det (Forchheim@​vcd.​org), wird das Tref­fen auch als Hybrid­ver­an­stal­tung organisiert!