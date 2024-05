Der FC Ein­tracht Bam­berg trenn­te sich im ersten Rele­ga­ti­ons­spiel mit einem gerech­ten 0:0 vom VfB Eich­stätt, dem Vize­mei­ster der Bay­ern­li­ga Nord. Durch den Gewinn des Zusatz­punk­tes im anschlie­ßen­den Elf­me­ter­schie­ßen (5:4) haben die Dom­rei­ter aller­dings gute Chan­cen auf den Ver­bleib in der Regio­nal­li­ga Bayern.

„Mir war bewusst, dass es hier in Eich­stätt hek­tisch wer­den kann. Damit muss­ten wir in der ersten Hälf­te erst mal klar­kom­men. Nach der Pau­se kamen wir bes­ser in die Par­tie und hat­ten gute Chan­cen. Am Ende war es fair, dass es ins Elf­me­ter­schie­ßen ging, wo wir die etwas glück­li­che­re Mann­schaft waren“, resü­mier­te FCE-Coach Jan Gern­lein die Partie.

Die Par­tie in Eich­stätt vor 1079 Zuschau­ern – dar­un­ter eine Viel­zahl von Fans, die den Weg aus Bam­berg auf sich genom­men haben, begann zunächst hek­tisch und mit eini­gen Unkon­zen­triert­hei­ten auf­sei­ten des FCE. Im ersten Durch­gang durf­te man sich vor allem bei Tor­hü­ter Fabi­an Deller­mann bedan­ken, des­sen star­ke Para­den das Team im Spiel hiel­ten. Offen­siv tra­ten die Dom­rei­ter kaum in Erscheinung.

Im zwei­ten Durch­gang war ein ganz ande­res Bild zu erken­nen: Bam­berg kam gut aus der Kabi­ne und bestimm­te zuneh­mend das Spiel­ge­sche­hen, ver­pass­te es aber, sei­ne Tor­chan­cen in Zähl­ba­res umzu­mün­zen. Die beste Gele­gen­heit hat­te Chri­sto­pher Kett­ler nach 72 Minu­ten, als er einen Kopf­ball­ver­such an den Innen­pfo­sten setz­te. Fünf Minu­ten spä­ter ver­pass­te Marc Reisch­mann die Chan­ce zur Füh­rung per Flach­schuss haar­scharf (77.).

Hek­tisch wur­de es in der Schluss­pha­se, als sich bei­de Teams einen offe­nen Schlag­ab­tausch lie­fer­ten: Zunächst hielt wie­der­um Fabi­an Deller­mann die Par­tie mit einer Glanz­pa­ra­de (89.) offen. Die Ein­tracht tauch­te in der Nach­spiel­zeit noch ein­mal gefähr­lich vor dem Gehäu­se der Haus­her­ren auf, als zunächst Felix Popp per Kopf ver­fehl­te und Fabio Reck (bei­de 93.) den Nach­schuss in die Arme von Eich­stätts Tor­hü­ter Phil­lip Böhm unterbrachte.

Da es nach 90 Minu­ten kei­nen Sie­ger gab, ging die Par­tie ins Elf­me­ter­schie­ßen – dort hielt Deller­mann den letz­ten Schuss der Haus­her­ren und sorg­te dafür, dass der Zusatz­punkt nach Bam­berg ging.

In der zwei­ten Run­de trifft der VfB Eich­stätt nun am Frei­tag auf den TSV Buch­bach, bevor es am Diens­tag, 28. Mai, um 18:30 Uhr im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on zum Show­down des FCE gegen Buch­bach kommt.