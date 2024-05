Am Sams­tag, 8. Juni, von 10.30 bis 15.30 Uhr, bie­tet Sibyl­le Huth im RW21 im Auf­trag der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth einen Work­shop an, in dem Inter­es­sier­te ler­nen kön­nen, sich von ein­engen­den Sprach­ge­wohn­hei­ten zu lösen und acht­sa­mer mit sich und ande­ren zu kom­mu­ni­zie­ren. Der Kurs will zum Nach­den­ken über eige­ne Denk­wei­sen, Wor­te und Kom­mu­ni­ka­ti­on anre­gen. Hier­bei wer­den Model­le von renom­mier­ten Wis­sen­schaft­lern und Trai­nern sowie inter­es­san­te Erkennt­nis­se der Hirn­for­schung mit ein­be­zo­gen. Unser Ori­en­tie­rungs­sy­stem wird oft durch bewusst und unbe­wusst gelern­te Denk­wei­sen gesteu­ert. Wie kann ich Denk­fal­len, wie zum Bei­spiel per­fek­tio­ni­sti­sches Den­ken, Kata­stro­phen­den­ken oder Gedan­ken­le­sen erken­nen und durch eine posi­ti­ve Denk­art erset­zen? Die The­ma­tik des Kur­ses ist sowohl für den All­tag als auch für den Beruf inter­es­sant. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen sind bis Frei­tag, 31. Mai, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.