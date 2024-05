Der Grün­dungs­emp­fang des Chri­sto­pher Street Day (CSD) Bam­berg e.V. fand am Frei­tag, den 17. Mai 2024, in der Kul­tur­fa­brik (Kufa)…

Das Pro­jekt ‚Frau­en­power in der Blau­en Frie­da‘ för­dert der Frei­staat Bay­ern mit 240.000 Euro. Das teilt die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staatsministerin…

Bür­ger­ver­samm­lung in der Gast­stät­te des Schwimm­ver­eins in Bam­berg

Bür­ger­ver­samm­lung am 12. Juni Am Mitt­woch, 12. Juni 2024, 19 Uhr, fin­det in der Gast­stät­te des Schwimm­ver­eins Bam­berg, Bug­hof 50,…