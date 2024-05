Wür­di­gung der Regio­nal­bi­schö­fin des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth für die Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Kir­che in Bayern

Im Alter von 85 Jah­ren ver­starb am 8. Mai Man­fred Bert­hold, zuletzt Dekan des Deka­nats­be­zirks Bad Ber­neck von 1986 bis 2003. Im Ruhe­stand leb­te er gemein­sam mit sei­ner Frau in Bay­reuth und zuletzt in Bindlach.

Vor sei­ner Tätig­keit in Bad Ber­neck war der 1938 in Nürn­berg gebo­re­ne Man­fred Bert­hold Pfar­rer in Neu­stadt bei Coburg (1967–1986). Sei­nen Dienst in der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern hat­te er im Jahr 1964 als Stadt­vi­kar in Selb begonnen.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Greiner:

„Man­fred Bert­hold war 17 Jah­re lang enga­gier­ter Dekan in Bad Ber­neck. Er för­der­te die Dia­ko­nie vor Ort und setz­te sich für die Erwach­se­nen­bil­dung durch Vor­trä­ge und Stu­di­en­rei­sen über­re­gio­nal ein. Er war wäh­rend sei­ner Amts­zeit eine der Säu­len der Part­ner­schaft des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth mit der angli­ka­ni­schen Erz­diö­ze­se Chi­che­ster in England. Wir sind Man­fred Bert­hold von Her­zen dank­bar, dass er seit sei­ner Ordi­na­ti­on am 19. April 1965 sein Leben in den Dienst der öffent­li­chen Ver­kün­di­gung des Evan­ge­li­ums gestellt hat. Gott hat durch ihn viel Gutes bewirkt zum Wohl und Heil der Men­schen. Wir ver­trau­en ihn und sei­ne Fami­lie dem für uns gestor­be­nen und auf­er­stan­de­nen Jesus Chri­stus an.“

Der Trau­er­got­tes­dienst mit anschlie­ßen­der Urnen­bei­set­zung fin­det am 7. Juni 2024 um 14:00 Uhr in Bind­lach statt.

Dr. Doro­thea Greiner

Regio­nal­bi­schö­fin