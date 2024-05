Gemein­sa­me Medi­en­mit­tei­lung der Land­krei­se Bay­reuth und Wunsiedel

Unab­hän­gig von kon­ven­tio­nell erzeug­ter Ener­gie wer­den und dabei die Wert­schöp­fung in der Regi­on hal­ten. Das ist das Ziel der Zukunfts­En­er­gie Nord­ost­bay­ern GmbH – kurz ZENOB.

In der ZEN­OB hat­ten sich bis­lang die Land­krei­se Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, Hof und Tir­schen­reuth zusam­men­ge­schlos­sen – nun kommt mit dem Land­kreis Bay­reuth ein wei­te­rer kom­mu­na­ler Gesell­schaf­ter hin­zu. Um den Bei­tritt des Land­krei­ses Bay­reuth mög­lich zu machen, hat­ten sowohl der Land­kreis Hof als auch der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge einen hal­ben Anteil abge­ge­ben, den nun der Land­kreis Bay­reuth über­neh­men konnte.

„Mit Bay­reuth gehö­ren nun fünf Land­krei­se der ZEN­OB an“, sagt der Wun­sied­ler Land­rat Peter Berek. „Das ist für die Ener­gie­zu­kunft unse­rer Regi­on ein näch­ster wich­ti­ger Schritt. Gera­de die Ent­wick­lun­gen im Bereich Wind­ener­gie soll­ten klug über­legt und abge­stimmt sein, da hilft ein Mit­ein­an­der im Fich­tel­ge­bir­ge unter dem Dach der ZEN­OB ide­al.“ Die ZEN­OB pro­du­ziert aktu­ell Ener­gie in ver­schie­de­nen eige­nen Wind­parks und einer PVAn­la­ge. Wei­te­re PV-Anla­gen sind geplant und auch am The­ma Klär­schlamm­trock­nung wird gear­bei­tet. Neben Kom­mu­nen haben auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, sich an den Pro­jek­ten zu betei­li­gen. Man erwei­te­re das Auf­ga­ben­spek­trum und neh­me dazu ger­ne wei­te­re Gesell­schaf­ter auf, heißt es von den Ver­ant­wort­li­chen. So schaf­fe man nicht nur zusätz­li­che Arbeits­plät­ze in der Regi­on, son­dern stel­le sicher, dass die Regi­on unab­hän­gig von end­li­chen Ener­gie­quel­len werde.

Das hat auch die Städ­te und Gemein­den im Land­kreis Bay­reuth über­zeugt. Eine Betei­li­gung an der Gesell­schaft bringt mit­tel- und lang­fri­stig orga­ni­sa­to­ri­sche und finan­zi­el­le Vor­tei­le, davon ist auch Land­rat Flo­ri­an Wie­demann überzeugt:

„Ich freue mich sehr, dass der Kreis­tag den Bei­tritt des Land­krei­ses Bay­reuth zur ZEN­OB beschlos­sen hat. Damit stel­len wir ent­schei­den­de Wei­chen für die Zukunft und brin­gen die Ener­gie­wen­de vor­an. Eine Mit­glied­schaft bei der ZEN­OB bringt für den Land­kreis vie­le Vor­tei­le. Die ZEN­OB besteht nun schon seit gerau­mer Zeit, ist gut struk­tu­riert und ver­fügt mit ihrem enga­gier­ten Geschäfts­füh­rer Mar­co Kras­ser über viel Erfah­rung im Bereich der rege­ne­ra­ti­ven Ener­gien. Die ZEN­OB wirkt ord­nend und pla­nend bei der Suche nach Stand­or­ten für Wind­kraft- und Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen und macht sich für die regio­na­le Wert­schöp­fung stark. Der Land­kreis und die Kom­mu­nen kön­nen sich über die ZEN­OB an Anla­gen betei­li­gen – und damit auch mone­tär profitieren.“

Wei­te­re Infos zur ZEN­OB fin­den Inter­es­sier­te hier: https://​www​.zen​ob​.de/