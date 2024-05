Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 17.05.–22.05.2024 wur­de am Bahn­hof ein Cube Moun­tain­bike im Wert von etwa 550 EUR gestoh­len. Das Rad war mit­tels Schloss am Vor­platz des Tegut ver­sperrt abge­stellt wor­den. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel. 0951/ 9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Bereits am Don­ners­tag kam es zwi­schen 8.15h und 15.30h zu einem Ver­kehrs­un­fall am P+R Hein­richs­damm. Hier­bei wur­de ein gepark­ter wei­ßer Opel beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich unbe­kannt und hin­ter­ließ einen Scha­den in Höhe von mind. 1000 EUR. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet um Hin­wei­se unter der Tel. 0951/ 9129–210.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Am Sams­tag­mor­gen wur­de der Poli­zei Bam­berg eine männ­li­che Per­son gemel­det, die im Bam­ber­ger Osten wahl­los gegen Sachen tre­ten wür­de. Vor Ort konn­te ein 20jähriger Mann ange­trof­fen wer­den. Die­ser hat­te mut­wil­lig meh­re­re Auto­spie­gel abge­tre­ten. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2000 EUR. Der Mann muss­te in Gewahr­sam genom­men wer­den. Zudem erwar­tet ihn ein Straf­ver­fah­ren auf­grund der Sachbeschädigung.

BAM­BERG. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag beschmier­te ein Unbe­kann­ter in Gau­stadt meh­re­re Haus­wän­de mit diver­sen Graf­fi­ti. Bis­lang beläuft sich der Scha­den auf ca. 1000 EUR. Die Poli­zei bit­tet unter der Tel. 0951/ 9129–210 um Hinweise.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

HALL­STADT. Am Frei­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Bam­berg-Land eine 30-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin auf einem hoch­wer­ti­gen Pedelec der Mar­ke Cube. Im Rah­men der wei­te­ren Über­prü­fung stell­te sich her­aus, dass es sich bei dem Gefährt um Die­bes­gut han­delt. Das Pedelec wur­de sicher­ge­stellt, die Frau muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

ALTEN­DORF. Auf­grund ihrer unsi­che­ren Fahr­wei­se wur­de am Sams­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, eine 45-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,4 Pro­mil­le, daher wur­de der Frau die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me in einem Kran­ken­haus durch­ge­führt. Da die Fah­re­rin zudem kei­nen Füh­rer­schein besitzt wur­de Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auto­bahn blockiert

A 70 Hall­stadt Lkr. Bam­berg Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr eine Auto­fah­re­rin die A 70 bei Hall­stadt. In der dor­ti­gen Bau­stel­le woll­te sie vom lin­ken auf den rech­ten Fahr­strei­fen wech­seln, über­sah dabei aber den neben ihr fah­ren­den Lkw. Ihr Pkw dreh­te sich, wur­de vor dem Lkw her­ge­scho­ben und kam quer zur Fahr­bahn zum Ste­hen. Hier­durch war die Auto­bahn für ca. eine hal­be Stun­de kom­plett blockiert. Mit­tels der hin­zu­ge­ru­fe­nen Feu­er­wehr konn­te das Fahr­zeug von der Fahr­bahn in den Bau­stel­len­be­reich gescho­ben wer­den. Ver­letzt wur­de durch den Unfall nie­mand. Der Sach­scha­den wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt.

Bei Stark­re­gen in die Mittelschutzplanke

A 70 Sta­del­ho­fen Lkr. Bam­berg Wäh­rend eines Platz­re­gens kam am Frei­tag­abend eine Auto­fah­re­rin auf der A 70 bei Sta­del­ho­fen ins Schleu­dern. Ihr Pkw prall­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke und blieb stark beschä­digt auf dem lin­ken Fahr­strei­fen lie­gen. Ein Auf­ge­bot der frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Sta­del­ho­fen und Grä­fen­häus­ling sicher­te die Unfall­stel­le bis zur Ber­gung des Fahr­zeugs ab. Von den fünf mit­fah­ren­den Kin­dern wur­de ein fünf­jäh­ri­ger leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich ca. 33 000 Euro.

Falsch­fah­rer auf der B505

B505 Pom­mers­fel­den Lkr. Bam­berg Über­for­dert von der Ver­kehrs­füh­rung einer Bau­stel­le auf der B 505 war am Frei­tag gegen 18.45 Uhr offen­bar der Fah­rer eines dunk­len Pkw. Der Fah­rer eines oran­ge­nen Ford muss­te von der Fahr­bahn run­ter in die Bau­stel­le aus­wei­chen, als ihm der dunk­le Pkw auf sei­ner Spur ent­ge­gen­kam. Hier­bei beschä­dig­te er neben sei­nem Auto auch eine Warn­ba­ke. Der unbe­kann­te Pkw fuhr wei­ter, ohne sich um den ver­ur­sach­ten Unfall mit einem Gesamt­scha­den von ca. 700 Euro zu küm­mern. Wer Hin­wei­se zu dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch, unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­über­wa­chung

Egloff­stein. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de eine Laser­mes­sung im Bereich der Tal­stra­ße / Höhe Tank­stel­le durch­ge­führt. Bei erlaub­ten 30 km/​h wur­de ein Pkw mit 52 km/​h bean­stan­det und zur Anzei­ge gebracht.

Im Wei­te­ren hiel­ten sich die Ver­kehrs­teil­neh­mer an das Geschwindigkeitslimit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

HEROLDS­BACH. Gestern Abend eska­lier­te im Wohn­ge­biet Kum­merts­reuth ein Nach­bar­schafts­streit zwi­schen einem 64jährigen und einem 52jährigen der­art, dass die Poli­zei mit zwei Strei­fen anrücken muss­te. Aus­lö­ser des Strei­tes war das Ent­fer­nen von Brenn­nes­seln, wel­che vom Grund­stück des 52jährigen auf das des 64jährigen her­über­wuch­sen. Durch Belei­di­gun­gen pro­vo­ziert, schlug der 64jährige kur­zer Hand mit dem Rechen in Rich­tung sei­nes Kon­tra­hen­ten. Letz­ten Endes muss­ten gegen bei­de Betei­lig­te Straf­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet werden.

FORCH­HEIM. Sams­tag­nacht wur­de der Poli­zei Forch­heim, um 02:40 Uhr, mit­ge­teilt, dass in der Unte­ren Kel­ler­stra­ße, Auf Höhe des Traf­fo­häus­chens, ein Baum quer über die Fahr­bahn liegt. Wie die Beam­ten schließ­lich fest­stell­ten, war der Baum mit­tels Axt mut­wil­lig gefällt wor­den. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr und Sach­be­schä­di­gung wur­de ein­ge­lei­tet. Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Baum­frev­ler nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Taxi­fahrt nicht bezahlt

LICH­TEN­FELS. Am Abend des ver­gan­ge­nen Frei­tag lie­ßen sich eine 45-Jäh­ri­ge und ihr 56-jäh­ri­ger Beglei­ter von einem Taxi trans­por­tie­ren. Wäh­rend des ange­dach­ten Bezahl­vor­gangs wur­de der Mann plötz­lich aggres­siv und bei­de stie­gen aus dem Taxi aus. Durch die Poli­zei konn­ten die bei­den Per­so­nen im Nah­be­reich ange­trof­fen wer­den und zur Beglei­chung ihrer Schuld bewegt wer­den. Der Staats­an­walt­schaft wird nun eine Anzei­ge wegen Lei­stungs­er­schlei­chung vorgelegt.

Pkw über­se­hen

RED­WITZ A D RODACH. Eine 24-Jäh­ri­ge Gerae­rin bog mit ihrem Seat in den Mor­gen­stun­den des ver­gan­ge­nen Frei­tag von der St2208 aus Red­witz a.d. Rodach kom­mend nach rechts in die B173 in Rich­tung Zett­litz ein. Sie über­sah aller­dings den VW des aus Rich­tung Kro­nach kom­men­den und vor­fahrts­be­rech­tig­ten 29-jäh­ri­gen Stein­wie­se­ner. Durch den dar­aus resul­tie­ren­den Zusam­men­stoß wur­den bei­de Fahr­zeu­ge der­ma­ßen beschä­digt, dass sie nicht mehr fahr­be­reit waren. Die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten wur­den auf­grund ihrer Ver­let­zun­gen jeweils ins Kran­ken­haus Lich­ten­fels verbracht.