Star­ker Schwim­mer-Nach­wuchs aus ganz Bay­ern traf sich beim 5. Katzwang-Cup, um die Schnell­sten in den Jahr­gän­gen 2010 – 2016 sowie in den Jahr­gän­gen 2017 und jün­ger zu ermitteln.

Das klei­ne Ener­gie­bün­del Lot­te Fan­kel (JG 2016) lie­fer­te bei fünf Starts ein lupen­rei­nes Ergeb­nis ab: Fünf Gol­de­ne konn­te sie am Ende des lan­gen Wett­kampf­ta­ges mit nach Hau­se neh­men. Bru­der Mika Fan­kel (JG 2014) stand ihr mit vier Gold­me­dail­len und her­vor­ra­gen­den Zei­ten nur wenig nach.

Über­haupt prä­sen­tier­te sich der 2014er Jahr­gang extrem stark: Han­nah Bötsch und Char­lot­te Mül­ler-Bergh behaup­te­ten sich gegen sehr star­ke Kon­kur­renz. So gewann Han­nah – die ein inten­si­ves Wett­kampf­pro­gramm absol­vier­te – über 50 m Rücken, Char­lot­te gewann in ihrer Scho­ko­la­den­dis­zi­plin, dem Brust­schwim­men, über 50 m und wur­de zudem noch Zwei­te über 100 m Brust und Drit­te über 50 m Schmet­ter­ling. Hai­ley Heron zeig­te sich viel­sei­tig mit ihren Sil­ber­me­dail­len über 50 m Frei­stil und 100 m Lagen sowie zwei Bron­ze­rän­gen über 50 m Brust und 50 m Rücken. Lena Lem­petze­der erkämpf­te sich Sil­ber über 50 m Schmet­ter­ling und jeweils Bron­ze über 50 m Frei­stil sowie 100 m Lagen.

Auch die 2014er Jungs zeig­ten, was in ihnen steckt. So gewann Neo Schmitt über 50 m Brust, Moritz Kap­pel freu­te sich über zwei drit­te Plät­ze über 100 m Burst und 50 m Rücken eben­so wie Wil­liam Wer­ner über Platz zwei über 50 m Schmet­ter­ling und Rang drei über 50 m Brust.

Jakob Sta­nis­laus (JG 2015) schwamm zu Gold über 50 m Schmet­ter­ling und Bron­ze über 50 m Frei­stil. Die Gleich­alt­ri­ge Emma Naw­rot wur­de für ihre Lei­stun­gen über 100 m Burst und 100m Frei­stil mit Sil­ber belohnt. Knapp dahin­ter kam Leni Braun (2015) über 100 m Frei­stil auf den drit­ten Rang. Eben­falls drit­te wur­de Mat­hil­da Zapf (JG 2016) über 50 m Freistil.

Die erfah­re­nen Jungs Maxi­mi­li­an Kaim (JG 2010), Kili­an Klo­se (JG 2011), Dani­el Rupp (JG 2011) und Justus Hed­rich (JG 2012) über­zeug­ten mit vie­len neu­en Best­zei­ten und ins­ge­samt vier ersten, vie­len zwei­ten und drit­ten Plät­zen. Car­la Bai­er (JG 2013) war die Jahr­gangs­be­ste über 50 m Schmet­ter­ling und schlug über 50 m Brust und 200 m Lagen als dritt­schnell­ste an. Lias Gräf eben­falls JG 2013 ver­bes­ser­te sei­ne Best­zei­ten enorm und konn­te zwei Bron­ze­me­dail­len über 50 m Frei­stil und 50 m Rücken ergat­tern. Im Jahr­gang 2012 waren Bel­la Vic­to­ria Kosty­lie­va mit zwei Sil­ber­me­dail­len (50 m Schmet­ter­ling und 200 m Lagen) sowie Han­na Skam­rahl mit je ein­mal Sil­ber und Bron­ze (50 m und 100 m Brust) erfolgreich.

Für die jüng­sten Nach­wuchs­schwim­mer steu­er­te Jana Hart­mann (JG 2017) einen zwei­ten Platz über 25 m Rücken sowie zwei drit­te Plät­ze über 25 m Brust und 25 m Rücken­bei­ne zur erfreu­li­chen Gesamt­bi­lanz der SG Bam­berg bei.

sim