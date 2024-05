Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb wur­de von Detek­tiv beobachtet

BAM­BERG. In einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße wur­de am Don­ners­tag­abend ein 28-Jäh­ri­ger vom Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie er eine Jacke im Wert von ca. 60 Euro in sei­ne Ein­kaufs­ta­sche steck­te und den Laden ver­ließ, ohne die­se zu bezah­len. Er wur­de vom Detek­tiv ange­hal­ten und die Poli­zei verständigt.

Meh­re­re Joints sichergestellt

BAM­BERG. Zivi­le Beam­te der Poli­zei Bam­berg waren Don­ners­tag­abend auf dem Fest­platz des Kon­takt­fe­sti­vals in der Ohm­stra­ße unter­wegs. Dabei konn­ten sie ins­ge­samt fünf Per­so­nen fest­stel­len, die dort in unmit­tel­ba­rer Nähe von Kin­dern Mari­hua­na rauch­ten. Allen Per­so­nen im Alter zwi­schen 18 und 37 Jah­ren wur­de in dem Zusam­men­hang der Joint weg­ge­nom­men und sichergestellt.

Dro­gen­fahr­ten wur­den gestoppt

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de am Lau­ren­zi­platz ein 23-Jäh­ri­ger einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dort war er mit sei­nem Auto unter­wegs. Den Poli­zei­be­am­ten fiel sofort auf, dass er unter Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­tel stand, was der 23-Jäh­ri­ge auch zugab. Die Wei­ter­fahrt mit sei­nem Fahr­zeug wur­de ihm unter­sagt, eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Frei­tag­früh um 1:00 Uhr fiel in der Feld­kir­chen­stra­ße ein 17-Jäh­ri­ger auf, der mit sei­nem Pedelec dort in Schlan­gen­li­ni­en fuhr. Auch bei ihm war schnell klar, dass er Can­na­bis kon­su­miert hat­te. Auch ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt, eben­falls eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Nach Rück­spra­che mit sei­nen Eltern wur­de das bei ihm gefun­de­ne Can­na­bis sichergestellt.

Nach Ver­kehrs­kon­trol­le ins Gefängnis

BAM­BERG. Don­ners­tag­mit­tag kam an der Pro­me­na­de einer Poli­zei­strei­fe ein 26-Jäh­ri­ger auf sei­nem E‑Scooter ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ent­ge­gen. Dar­auf­hin wur­de er einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei konn­ten die Poli­zei­be­am­ten einen star­ken Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Ein Alko­hol­test ergab bei dem 26-Jäh­ri­gen 1,86 Pro­mil­le. Außer­dem konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der E‑Scooter nicht auf ihn zuge­las­sen ist. Die Her­kunft des Scoo­ters konn­te vor Ort nicht geklärt wer­den, wes­halb die­ser erst­mal sicher­ge­stellt wur­de. Zu guter Letzt wur­de fest­ge­stellt, dass gegen den 26-Jäh­ri­gen ein Haft­be­fehl offen war, wes­halb er in die Justiz­voll­zugs­an­stalt über­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

ALTEN­DORF. Unbe­kann­te beschä­dig­ten zwi­schen Mitt­woch­abend, 18 Uhr, und Don­ners­tag­mor­gen, 8.45 Uhr, einen Wohn­wa­gen, der ord­nungs­ge­mäß in einer Park­bucht in der Point­stra­ße abge­stellt war. Ein Strom­ka­bel an der Anhän­ger­kupp­lung wur­de voll­stän­dig durch­trennt und dabei ein Scha­den von ca. 300 Euro angerichtet.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Zeu­gen einer Unfall­flucht, die sich am Mitt­woch­mor­gen, 8 Uhr, ereig­ne­te, wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, gesucht.

An der Kreu­zung Sass­an­fahr­ter Hauptstraße/​St. Mau­ri­ti­us-Stra­ße miss­ach­te­te der Fah­rer eines sil­ber­far­be­nen Pkw die Vor­fahrt einer 36-jäh­ri­gen Auto­fah­re­rin. Nach dem Zusam­men­stoß fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher unbe­hel­ligt davon. Am Pkw, Seat Leon, ent­stand Scha­den von ca. 800 Euro.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In eine in der Main­stra­ße durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Frei­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, ein 45-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Wäh­rend der Über­prü­fung konn­te durch die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 0,7 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem „Alko­hol­sün­der“ unter­sagt und der Auto­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Der Fahr­zeug­füh­rer muss mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

BAM­BERG. Einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei fiel am Frei­tag­mor­gen, kurz vor 2 Uhr, ein E‑Scooter Fah­rer auf, der in der Luit­pold­stra­ße in Rich­tung Bahn­hof unter­wegs war. Am E‑Scooter war kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem 27-jäh­ri­gen Fah­rer des­halb unter­sagt. Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz wird erstattet.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Bay­reuth-Land und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Ein 86-jäh­ri­ger Herr befuhr am Don­ners­tag­vor­mit­tag mit sei­nem Pkw die Bay­reu­ther Stra­ße in Rich­tung Eber­mann­stadt, als plötz­lich vor ihm eine 63-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin vom Geh­weg auf die Fahr­bahn trat und, ohne auf den flie­ßen­den Ver­kehr zu ach­ten, an der dor­ti­gen Ver­kehrs­in­sel ein­fach die Fahr­bahn über­que­ren woll­te. Trotz sofor­ti­ger Voll­brem­sung kam es den­noch zu einem gering­fü­gi­gen Zusam­men­stoß zwi­schen der Fahr­zeug­front und der Dame, wodurch sie leich­te Ver­let­zun­gen erlitt. Der Ret­tungs­dienst brach­te sie dann zur wei­te­ren Behand­lung ins Krankenhaus.

Son­sti­ges

Ret­tern. Ein 21jährige Pkw-Fah­rer geriet Don­ners­tag­nacht auf der Kreis­stra­ße FO 11 bei Ret­tern in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Im Rah­men der Ver­kehrs­taug­lich­keits­prü­fung ver­lief bei ihm ein Dro­gen­test posi­tiv, weil er tags zuvor Can­na­bis kon­su­miert hat­te. In Fol­ge des­sen wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und er muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Betrun­ken vom Fahr­rad gefal­len und verletzt

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Don­ners­tag­abend befuhr eine 43-Jäh­ri­ge mit ihrem Fahr­rad die Kirch­gas­se und rutsch­te auf dem Kopf­stein­pfla­ster weg. Dadurch stürz­te sie und ver­letz­te sich leicht am Fuß, sodass sie zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wur­de. Bei der Unfall­auf­nah­me stieg den Poli­zei­be­am­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch in die Nase, sie hat­te einen Atem­al­ko­hol­wert von fast 1,6 Pro­mil­le. Sie erhält eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Fahr­zeu­ge ange­gan­gen, Wert­sa­chen entwendet

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag waren bis­lang unbe­kann­te Täter im Gemein­de­ge­biet von Red­witz und Markt­graitz unter­wegs und ent­wen­de­ten aus – ver­mut­lich – unver­schlos­se­nen Pkws Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert von ca. 350 Euro. Bis­lang sind der Poli­zei­in­spek­ti­on dahin­ge­hend vier Fäl­le bekannt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Ergrei­fung der Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Fahr­rad gestohlen

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, zwi­schen 20.00 Uhr und 10.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein älte­res, grau­es Moun­tain­bike im Wert von rund 100 Euro aus einem Grund­stück im Fried­hofs­weg. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.