Das „Euro­pe Direct Coburg“ ist ein Infor­ma­ti­ons­bü­ro, das Bür­ge­rin­nen und Bür­gern Aus­kunft bei The­men rund um die Euro­päi­sche Uni­on gibt. Im Jahr der Euro­pa­wahl ist beson­ders viel zu tun. Unter­stüt­zung gibt es von León Eber­hardt. Der Con­tent Mana­ger und poli­ti­sche Blog­ger erar­bei­tet vier Vide­os und Hin­ter­grund­in­fos für jun­ge Leu­te und wirbt für die Europawahl.

Am 9. Juni 2024 fin­det in Deutsch­land die Euro­pa­wahl statt. Deut­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge sowie Uni­ons­bür­ge­rin­nen und Uni­ons­bür­ger kön­nen in dem Mit­glied­staat der EU, in dem Sie leben, ihre Stim­me abge­ben. In die­sem Jahr dür­fen erst­mals auch 16-Jäh­ri­ge an der Euro­pa­wahl teil­neh­men. In den mei­sten Län­dern darf man erst ab 18 wäh­len, nur in Öster­reich, Bel­gi­en, Deutsch­land und Mal­ta liegt das Wahl­al­ter bei 16 Jah­ren, in Grie­chen­land bei 17 Jahren.

Mit der Teil­nah­me an der Euro­pa­wahl kön­nen jetzt also auch jun­ge Men­schen über die Zukunft unse­rer Demo­kra­tie, über Frei­heit, Rechts­staat­lich­keit und Frie­den inner­halb der EU abstim­men und damit auch über ihre eige­ne Zukunft in Euro­pa ent­schei­den. Vie­le Men­schen wis­sen oft nicht, wie bedeut­sam die Wahl des Euro­päi­schen Par­la­ments für gro­ße Län­der, klei­ne Gemein­schaf­ten, mäch­ti­ge Kon­zer­ne und jun­ge Start-up-Unter­neh­men, die gan­ze Welt und das klein­ste Dorf ist. Des­halb hat das Euro­pe Direct Büro in Coburg vier Vide­os in Auf­trag gege­ben, um gera­de die soge­nann­te Gene­ra­ti­on Z (vie­le der Erst­wäh­ler) vor Ort bes­ser mit Euro­pa­the­men zu errei­chen. Die Umset­zung hat der Poli­tik-Con­tent-Mana­ger León Eber­hardt über­nom­men. Der 22-Jäh­ri­ge kommt aus Coburg, hat hier am Gym­na­si­um Casi­mi­ria­num sein Abitur gemacht und stu­diert aktu­ell in Wien Poli­tik­wis­sen­schaf­ten. Seit 2019 ver­öf­fent­licht er unter #poli­tik­neu­ge­dacht in den sozia­len Medi­en Erklär­vi­de­os und Bei­trä­ge rund um poli­ti­sche Hin­ter­grün­de und Zusam­men­hän­ge. Für ihn ist die Arbeit und Umset­zung „vor Ort“ ein wich­ti­ger Aus­gleich zur theo­re­ti­schen Leh­re an der Universität.

War­um soll­te man also als Erst­wäh­ler an der Euro­pa­wahl teil­neh­men und war­um zählt am 9. Juni jede Stim­me? Mit Hil­fe von León Eber­hardt geben wir in den Vide­os Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen. Der Social Media-Spe­zia­list muss sich dar­in ver­schie­de­nen Auf­ga­ben stel­len: Er bekommt von Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig einen ganz beson­de­ren Auf­trag und lädt Land­rat Seba­sti­an Straubel zu einer Stra­ßen­um­fra­ge ein, die mit einer Brat­wurst endet. War­um und wie es dazu kam, erfah­ren alle Inter­es­sier­ten in den ein­zel­nen Vide­os, die ab Diens­tag, 21.05.2024, auf Insta­gram („poli­tik­neu­ge­dacht“), Tik-Tok („politik.neugedacht“) auf der Euro­pe-Direct-Home­page unter www​.coburg​.eu und auf der Web­site der vhs Coburg unter www​.vhs​-coburg​.net zu sehen sind.

Die Video­pro­duk­ti­on wur­de mit der Unter­stüt­zung des Netz­werks „Demo­kra­tie leben – Wir sind bunt: Coburg Stadt und Land!“ umgesetzt.

Wer genaue­re Infor­ma­tio­nen zu den Ange­bo­ten des Euro­pe Direct Infor­ma­ti­ons­bü­ros haben möch­te, kann auf der Home­page (www​.coburg​.eu), bei Insta­gram oder bei Face­book (https://​www​.face​book​.com/​e​u​r​o​p​a​.​c​o​b​u​rg/) vor­bei­schau­en. Wir freu­en uns auf inter­es­sier­te Besu­che­rin­nen und Besucher!

