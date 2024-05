Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Eine Mit­ar­bei­te­rin des Dro­ge­rie­markts „Mül­ler“ am Maxi­mi­li­ans­platz konn­te am Mitt­woch­abend beob­ach­ten, wie eine Kun­din diver­se Dro­ge­rie­ar­ti­kel in ihre Tasche steck­te. Nach­dem sie den Laden ver­las­sen woll­te ohne die­se zu zah­len, wur­de sie beim Ver­such aus dem Laden zu ren­nen von einem Kun­den auf­ge­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben. Hier­bei ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von 74,33€. Die 51jährige muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl straf­recht­lich ver­ant­wor­ten, zudem erhielt sie ein Haus­ver­bot für den Drogeriemarkt.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Auf dem Fahr­rad­stell­platz in der Luit­pold­stra­ße wur­de von einem unbe­kann­ten Täter am 22.05.2024 ein Trek­king­rad der Mar­ke Cube gestoh­len. Am Len­ker hing ein Helm in mint/​blau Tönen. Das Fahr­rad war mit einem Ket­ten­schloss am Rah­men gesi­chert. Ins­ge­samt ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von 885,87€. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der PI-Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am 15.05.2024 wur­de ein in der Wei­ßen­burg­stra­ße gepark­ter Dacia im Zeit­raum von 12:30–14:30 Uhr von einem unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit ohne sei­nen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Es wur­de der Kot­flü­gel vor­ne links ver­kratzt und ein­ge­dellt. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2.500€. Die PI Bam­berg-Stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht auf­ge­nom­men, Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. An ver­gan­ge­nem Mitt­woch kam es auf der Frie­dens­brücke zu einem Auf­fahr­un­fall. Die 34jährige Fah­re­rin bemerk­te zu spät den ver­kehrs­be­dingt brem­sen­den PKW vor ihr und konn­te auf­grund von unzu­rei­chen­dem Abstand nicht mehr recht­zei­tig anhal­ten. Im Rah­men der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me konn­te ein deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch bei der Fah­re­rin fest­ge­stellt wer­den, wes­halb ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Die­ser ergab einen Wert von 0,39 mg/​l AAK, wor­auf­hin sie sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei ca. 2.000€.

Der Füh­rer­schein der Fah­re­rin wur­de sicher­ge­stellt, die Fahr­erlaub­nis wird ent­zo­gen. Die 34 Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Gefähr­li­chem Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr auf­grund Alko­hol­ein­flus­ses straf­recht­lich verantworten.

Dieb­stahl aus einem Kraftfahrzeug

BAM­BERG. Die 24jährige Stu­den­tin stel­le ihr Kraft­fahr­zeug zwi­schen 21.05.2024 (Di), 18:00 bis 22.05.2024 (Mi), 11:15 in der Hel­ler­stra­ße in Bam­berg ab. Im Hand­schuh­fach des PKWs befand sich eine Bar­geld­sum­me von 600€.

Als die Fah­re­rin zu ihrem PKW zurück kehr­te muss­te die­se fest­stel­len, dass genann­tes Bar­geld ent­wen­det wur­de. Auf­bruchs­spu­ren waren nicht fest­zu­stel­len. Die Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei Bam­berg-Stadt hat Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

WIN­GERS­DORF. Von einem im Gar­ten eines Anwe­sens abge­stell­ten Anhän­ger ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Zeit von 11. bis 21. Mai die befe­stig­te Abdeck­pla­ne. Zudem wur­de ein Rück­licht beschä­digt. Der Ent­wen­dungs- und Sach­scha­den wird auf ins­ge­samt etwa 550 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

HOCHSTALL. Auf­grund eines Gewit­ters mit Stark­re­gen stell­te am Diens­tag­nach­mit­tag ein Rad­ler sein rotes Pedelec-Moun­tain­bike ab und ver­sperr­te es mit einem Zah­len­schloss. Als er am Mitt­woch­mit­tag sein Moun­tain­bike der Mar­ke KTM im Wert von knapp 10.000 Euro abho­len woll­te, war die­ses weg. Das auf­ge­flex­te Fahr­rad­schloss hin­ter­ließ der Dieb.

Wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rades geben? Sach­be­ar­bei­ten­de Dienst­stel­le ist die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

VIER­ETH. Einen Baum auf dem Spiel­platz in der Orts­stra­ße „Im Stäm­mig“ ent­rin­de­te ein Unbe­kann­ter in der Zeit von 1. bis 22. Mai groß­flä­chig. Ver­mut­lich wur­de die Rin­de mit einem Gerät abge­schlif­fen. Da die Rin­de auch an höhe­ren Stel­len des Bau­mes fehlt, wird davon aus­ge­gan­gen, dass der Unbe­kann­te eine Lei­ter im Ein­satz hat­te. Die Rin­den­tei­le wur­den eini­ge Meter wei­ter abgelegt.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

RECKEN­DORF. Im Begeg­nungs­ver­kehr streif­ten sich am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Haupt­stra­ße die Außen­spie­gel eines Lkw und eines Pkw. Nach Zeu­gen­aus­sa­gen fuhr der Lkw-Fah­rer offen­sicht­lich zu weit mit­tig in der Fahr­bahn. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, ent­fern­te sich der Lkw-Fah­rer von der Unfall­stel­le. Die Repa­ra­tur­ko­sten am Pkw, Fiat, wer­den auf ca. 150 Euro geschätzt.

SCHESS­LITZ. Eine böse Über­ra­schung erleb­te am Diens­tag, gegen 17.30 Uhr, eine Auto­fah­re­rin. Als sie mit ihrem auf dem Net­to-Park­platz in der Orts­stra­ße „Ober­end“ abge­stell­ten schwar­zen Pkw, Ford Fie­sta, weg­fah­ren woll­te, muss­te sie fest­stel­len, dass die Bei­fah­rer­tü­re sowie der rech­te Außen­spie­gel beschä­digt waren. Auf­grund von Zeu­gen­aus­sa­gen stieß eine unbe­kann­te Per­son mit dem Ein­kaufs­wa­gen gegen das Fahr­zeug. Obwohl dabei ein Scha­den von etwa 500 Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher, ohne sei­ner Mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Die Ermitt­lun­gen wur­den durch die Land­kreis­po­li­zei aufgenommen.

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF. In eine in der Industriestraße/​Forchheimer Stra­ße durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 21-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Wäh­rend der Kon­trol­le konn­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen fest­stel­len. Ein dar­auf­hin frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, so dass der jun­ge Mann nicht wei­ter­fah­ren durf­te und zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus muss­te. Anzei­ge wegen einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit wird erstattet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt und ‑Land sowie Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein 42-jäh­ri­ger Mann steck­te am Mitt­woch­abend in einem Dis­ko­un­ter in der Bahn­hof­stra­ße drei Säge­blät­ter im Wert von 10 Euro in sei­ne Hosen­ta­sche und ver­ließ ohne zu bezah­len den Kas­sen­be­reich, wes­halb er sich nun wegen Laden­dieb­stahl ver­ant­wor­ten muss.

Forch­heim. In der Bam­ber­ger Stra­ße fiel am Mitt­woch­abend einer Strei­fe ein 34-Jäh­ri­ger auf, der meh­re­re Fla­schen Schnaps mit sich führ­te. Bei der nähe­ren Über­prü­fung erga­ben sich jedoch Unge­reimt­hei­ten und es konn­te ihm im wei­te­ren Ver­lauf jedoch dann zwei­fels­frei nach­ge­wie­sen wer­den, dass er kurz zuvor eine Fla­sche Whis­key in der nahe gele­ge­nen Dis­ko­un­ter­fi­lia­le ent­wen­det hat­te. Das bei ihm auf­ge­fun­de­ne Die­bes­gut wur­de sicher­ge­stellt und gegen ihn ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Unfäl­le

Kir­chen­eh­ren­bach. Am Mitt­woch­abend stürz­te ein 53-jäh­ri­ger Gleit­schirm­flie­ger an der West­sei­te vom Wal­ber­la ab und ver­letz­te sich dadurch schwer. Mit Unter­stüt­zung von Berg­wacht und Ret­tungs­dienst konn­te er vor Ort ver­sorgt und anschlie­ßend zur wei­te­ren Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus trans­por­tiert wer­den. Nach ersten Infor­ma­tio­nen kann ein Fremd­ver­schul­den aus­ge­schlos­sen wer­den. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che hat der Flug­un­fall­sach­be­ar­bei­ter der Poli­zei übernommen.

Forch­heim. In der Theo­dor-Heuss-Alle über­sah am Mitt­woch kurz nach Mit­tag ein 49-jäh­ri­ger Sat­tel­zug­fah­rer beim Fahr­strei­fen­wech­sel den Pkw Sko­da eines 48-Jäh­ri­gen, der hier mit sei­nen drei Kin­dern im Alter zwi­schen sechs bis elf Jah­ren unter­wegs gewe­sen war. Der pol­ni­sche Lkw-Fah­rer schob nach dem Anstoß das Auto meh­re­re Meter vor sich her, so dass an die­sem Total­scha­den ent­stand. Ins­ge­samt ent­stand ca. 5000.- Euro Sach­scha­den. Die bei­den Fah­rer blie­ben unver­letzt. Die im Pkw befind­li­chen Kin­der wur­den jedoch beim Unfall­her­gang leicht ver­letzt. Sie erlit­ten Prel­lun­gen und Abschür­fun­gen. Eines der Kin­der muss­te vom Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­vor­mit­tag geriet in der Jahn­stra­ße ein jun­ger Mann mit sei­nem Pkw in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, wobei die Beam­ten bei ihm dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­stel­len konn­ten. Auf Grund des­sen wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt, bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und ein Ord­nungs­wid­rig­keits­ver­fah­ren eingeleitet.

Forch­heim. Ein 33-jäh­ri­ger Mann auf einem E‑Scooter fiel am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Büg­stra­ße auf, weil an sei­nem Fahr­zeug das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen fehl­te und die­ses wegen Dieb­stahl zur Sach­fahn­dung aus­ge­schrie­ben war. Zu dem wies der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten auf. In Fol­ge des­sen wur­de sein Gefährt sicher­ge­stellt und die Rück­ga­be an den Eigen­tü­mer ver­an­lasst. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me muss sich der Herr nun straf­recht­lich ent­spre­chend verantworten.

Forch­heim. Mit 1,94 Pro­mil­le geriet am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 52-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer im Gebrü­der-Waas­ner-Weg in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Eine Blut­ent­nah­me und Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr sind die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ein­bruch­se­rie im Stadt­ge­biet Lich­ten­fels – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Pfingst­wo­chen­en­de, ver­mut­lich aus­schließ­lich in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, ereig­ne­ten sich im Stadt­ge­biet Lich­ten­fels ins­ge­samt sechs Ein­brü­che in Büro- bzw. Pra­xis­räu­me. Der bzw. die Täter hat­ten es vor­wie­gend auf Bar­geld abge­se­hen, ins­ge­samt konn­ten rund 1.000 Euro Bar­geld erbeu­tet wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei mehr als 2.000 Euro.

Im Detail wur­de (erneut) in ein kari­ta­ti­ves Büro am Markt­platz, in ein Ver­wal­tungs­bü­ro in der Lang­hei­mer Stra­ße, in eine Phy­sio­the­ra­pie­pra­xis und eine Arzt­pra­xis in der Bahn­hof­stra­ße, in eine Kran­ken­gym­na­stik­pra­xis sowie eine Phy­sio­the­ra­pie­pra­xis in der Kro­na­cher Stra­ße ein­ge­bro­chen. In sämt­li­chen Fäl­len hebel­te der Täter Fen­ster oder Türen auf und gelang­te so ins Innere.

Wer hat in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, zwi­schen etwa 21.00 Uhr und 07.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen in oder um die ange­ge­be­nen Tat­or­te gese­hen? Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet um Hin­wei­se zur Ergrei­fung des Täters unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Rad­kap­pe ver­lo­ren – Unfall verursacht

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­mit­tag gegen 13.10 Uhr befuhr eine 55-Jäh­ri­ge mit ihrem VW Bus die B 173 in Rich­tung Küps. Auf Höhe Red­witz ver­lor ein vor ihr fah­ren­der Twin­go eine Rad­kap­pe, die zunächst in den Gegen­ver­kehr flog. Dort prall­te sie gegen ein unbe­kann­tes Fahr­zeug und von dort gegen den VW Bus, sodass ein Lack­scha­den ent­stand. Die 55-Jäh­ri­ge mach­te den Renault-Fah­rer noch auf den Vor­fall mit­tels Licht­hu­pe und Hand­zei­chen auf­merk­sam, die­ser reagier­te jedoch nicht und fuhr ohne sich um den Scha­den in Höhe von ca. 100 Euro zu küm­mern, davon. Die Ermitt­lun­gen zum ver­ant­wort­li­chen Fahr­zeug­füh­rer des wei­ßen Renault dau­ern noch an. Die­ser erhält im Nach­gang eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.

Unfall­ver­ur­sa­cher schnell ermittelt

HOCH­STADT A. MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 13.15 Uhr beob­ach­te­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin, wie der Fah­rer eines bul­ga­ri­schen Lkw gegen die Leit­plan­ke der Bun­des­stra­ße stieß und sei­ne Fahrt unbe­irrt fort­setz­te, ohne sich um den ent­stan­de­nen Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 3.600 Euro zu küm­mern. Die Zeu­gin, wel­che mit ihrem Pkw dahin­ter fuhr, infor­mier­te umge­hend die Poli­zei. Eine Strei­fe konn­te den Fah­rer, einen 57-jäh­ri­gen Tür­ken, schließ­lich auf der A73 bei Bad Staf­fel­stein anhal­ten. Der Fah­rer wur­de zur Unfall­auf­nah­me mit in die Dienst­räu­me der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels genom­men. Er erhält eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.

Stra­ßen­schild beschä­digt und geflüchtet

LICH­TEN­FELS – ROTH­MANNS­THAL. Im Ver­lauf des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des, ver­mut­lich zwi­schen Sams­tag, 10.00 Uhr und Sonn­tag, 12.00 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen das Stra­ßen­schild „Zum Hohen­berg“ und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 150 Euro zu küm­mern. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.