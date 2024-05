Wie bereits im letz­ten Jahr wur­de die Süd­deut­sche Mei­ster­schaft im Kanu­sla­lom in Neu-Ulm auf dem Iller­ka­nal aus­ge­tra­gen. Die Strecke war flüs­sig zu befah­ren, bot jedoch im unte­ren Teil bei den längs aus­ge­häng­ten Toren Nr. 16 und 17 eini­ge Tücken. Über die­sen Wett­kampf muss­ten sich alle Alters­klas­sen für die jewei­li­gen Deut­schen Mei­ster­schaf­ten qualifizieren.

Sehr gut gelang dies Lorenz Gor­wa in der Alters­klas­se U 14, der sowohl im Einer­ka­jak als auch im Einer­ca­na­di­er jeweils den 5. Platz erreich­te und sich damit in bei­den Boots­klas­sen die Qua­li­fi­ka­ti­on für die in Schwer­te statt­fin­den­de Deut­sche Schü­ler­mei­ster­schaft sicher­te. Bei den Schü­lern U 12 ver­pass­ten Phil­ipp Opitz und Till Gor­wa auf den Plät­zen 19 und 20 nur um 4 bzw. 6 Sekun­den die Qua­li­fi­ka­ti­ons­norm. Zusam­men mit Lorenz Gor­wa zeig­ten sie im Team­wett­be­werb eine sehr star­ke Lei­stung und erreich­ten Platz 8 unter 20 Mannschaften.

Bei den Senio­ren durf­te sich Rei­ner Ficht­ner – der beste im SVB-Team – über Platz 2 freu­en. Ihm gelang es, sich knapp vor sei­nem Dau­er­kon­kur­ren­ten, dem Rudol­städ­ter Thor­sten Schön, zu plat­zie­ren. Sein Team­kol­le­ge Andre­as Streh­lein beleg­te Platz 6. Zusam­men waren die bei­den im Zwei­er­ca­na­di­er der Her­ren ange­tre­ten und sicher­ten sich dort eben­falls Platz 2 vor deut­lich jün­ge­ren Star­tern. Auch in die­ser Boots­klas­se dür­fen die bei­den an der Deut­schen Mei­ster­schaft in Hohen­lim­burg teil­neh­men. Elke Haa­gen und Susan­ne Pley­er kamen bei den Senio­rin­nen auf die Rän­ge 5 und 6. Im CII Mix beleg­ten Elke Haa­gen und Andre­as Streh­lein den 1. Platz.

Am 2. Wett­kampf­tag durf­te Maxi­mi­li­an Pet­zold (U 16) sein Kön­nen zei­gen – er ver­bes­ser­te sich im 2. Lauf um 10 Sekun­den und konn­te sich als 15. über die DM-Qua­li­fi­ka­ti­on freu­en. Im Einer­ca­na­di­er erreich­te er den 6. Rang. Kata­ri­na Pet­zold wur­de auf­grund ihres bes­se­ren 1. Lau­fes in der U18-Klas­se Siebte.

Im Mann­schafts­ren­nen waren Rei­ner Ficht­ner, Andre­as Streh­lein und Elke Haa­gen an den Start gegan­gen und kamen an Posi­ti­on 15 ins Ziel. Äußerst span­nend wur­de es noch­ein­mal zum Schluss: hier waren Rei­ner Ficht­ner und Andre­as Streh­lein zusam­men mit 2 Für­ther Boo­ten in der CII-Mann­schaft gestar­tet. Das Team der Renn­ge­mein­schaft Bay­ern hol­te sich den Sieg mit einer Win­zig­keit von 0,36 sec. vor der Renn­ge­mein­schaft Baden-Württemberg.