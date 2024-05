Demo­kra­tie braucht Diskussion

Des­halb lädt die ÖDP Erlan­gen / Erlan­gen-Höch­stadt am Sams­tag, den 11. Mai 2024, von 10 – 15 Uhr zum Dis­kus­si­ons­stand zur Euro­pa­wahl an der Mar­ti­us­säu­le in Erlan­gen. Es wer­den nicht nur Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al zur Euro­pa­wahl, son­dern auch EM-Fuss­ball­pla­ner – solan­ge der Vor­rat reicht – ver­teilt. Zudem gibt es die Gele­gen­heit sich mit Ver­tre­tern der ÖDP über die aktu­el­le Euro­pa­po­li­tik und über Erlan­ger The­men auszutauschen.