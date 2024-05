Letz­tes Aus­wärts­spiel des Jahres

Der Sai­son­end­spurt in der Regio­nal­li­ga Bay­ern ist in vol­lem Gan­ge: Bereits am Sams­tag, 11. Mai, um 14 Uhr steigt für den FC Ein­tracht Bam­berg das letz­te Spiel vor frem­der Kulis­se. Dann gilt es vor allem, die bit­te­re 2:3‑Niederlage vom ver­gan­ge­nen Sams­tag gegen den FC Mem­min­gen abzu­schüt­teln und extrem wich­ti­ge Zäh­ler gegen den direk­ten Abstieg einzufahren.

„Wir brau­chen jetzt Punk­te und dafür müs­sen wir lau­fen und kämp­fen, bis wir umfal­len, kei­ne Ali­bis suchen und ein­fach machen“, so FCE-Coach Jan Gern­lein im Hin­blick auf das kom­men­de Duell.

Der Geg­ner FC Augs­burg II

Die Reser­ve der Bun­des­li­ga­mann­schaft des FC Augs­burg steht aktu­ell auf einem kom­for­ta­blen sieb­ten Platz in der Tabel­le – mit 47 Zäh­lern auf der Habenseite.

Zuletzt trenn­ten sich die Fug­ger­städ­ter mit 1:1 von der SpVgg Greu­ther Fürth II – ins­ge­samt haben die Augs­bur­ger seit sie­ben Spie­len in Serie nicht ver­lo­ren. „Wir wis­sen aus dem Hin­spiel, dass sie sehr domi­nant spie­len wer­den und sehr grif­fig gegen den Ball sind. Das Test­spiel im Win­ter wird uns nicht blen­den, da wir wis­sen, dass da mehr U19 Spie­ler gespielt haben als sonst. Somit kommt ein dickes Brett auf uns zu“, schätzt Gern­lein den kom­men­den Geg­ner ein, gegen den man in der Win­ter­pau­se 2:2 spiel­te. Das Duell in der Hin­run­de ende­te 1:1.

Inter­es­sant: Trai­ner der Schwa­ben ist seit 2022 Tobi­as Strobl, der zuvor beim FC Schwein­furt 05 an der Sei­ten­li­nie stand und dort mit Jan Gern­lein zusammenarbeitete.

Das Per­so­nal

Die aktu­el­le Lage sei „sehr ange­spannt“, meint Bam­bergs Trai­ner: Mit Mahr, Geb­hart, Lang und Olschew­ski fal­len vier Spie­ler sicher aus. Leist­ner, Hack und ein paar wei­te­re Bau­stel­len ste­hen noch auf der Kippe.