Am 8. Mai 2024 um 19:30 Uhr fin­det im Stuck­saal des Bou­le­vard-Café Luit­pold am Schön­leins­platz in Bam­berg eine Podi­ums­dis­kus­si­on der FDP Bam­berg zur Sicher­heits­po­li­tik statt.

Nils Grün­der MdB, Mit­glied im Ver­tei­di­gungs­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­ta­ges, und Milan Tant­ler, FDP-Spit­zen­kan­di­dat zur Euro­pa­wahl, dis­ku­tie­ren unter ande­rem über die Sicher­heits­la­ge in Euro­pa. Mode­riert wird die Ver­an­stal­tung vom FDP-Orts­vor­sit­zen­den Ralf Stöcklein.

Die Dis­kus­si­on behan­delt The­men wie die Bun­des­wehr, Kon­flik­te in Nah­ost und Ost­eu­ro­pa sowie die Zukunft der euro­päi­schen Sicherheitsarchitektur.

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich dazu ein­ge­la­den, an der Dis­kus­si­on teilzunehmen.