Info-Nach­mit­tag für die inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am 10.05.2024 von 14 bis 17 Uhr

Um unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über die Arbeit der Wäs­ser­or­ga­ni­sa­tio­nen best­mög­lich zu infor­mie­ren, fin­det an dem Frei­tag, 10.05.2024 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Hof der Fami­lie Rudolph und der Gast­stät­te Mor­gen­tau Wirts­stu­ben in Obern­dorf ein Info-Nach­mit­tag mit vie­len ver­schie­de­nen Teil­neh­mern statt:

Die UNESCO Bay­ern, sowie die UNESCO Deutsch­land prä­sen­tie­ren ihre Arbeit und Pro­jek­te und erläu­tern die wich­ti­ge Bedeu­tung des Imma­te­ri­el­len Kulturerbes.

Der Land­kreis Forch­heim und das Umwelt­amt der Stadt Nürn­berg stel­len anhand eines Wäs­ser­wie­sen-Modells das Prin­zip dar und erklä­ren die Aus­wir­kun­gen auf Land­schaft und Natur. Die Stadt Forch­heim steht mit dem Was­ser­ma­nage­ment zu Fra­gen rund um die Was­ser­wirt­schaft, Trink­was­ser­ver­sor­gung und kli­ma­ti­schen Vor­tei­le durch die Wie­sen­be­wäs­se­rung zur Verfügung.

Die Was­ser­rad­ge­mein­schaft Möh­ren­dorf bie­tet Fahr­ten zu den Was­ser­rä­dern an, zudem kann an klei­nen Model­len das Funk­ti­ons­prin­zip erklärt wer­den. Das Was­ser­wirt­schafts­amt Nürn­berg ist maß­geb­lich an der Erhal­tung der Was­ser­schöpf­rä­der in Fran­ken beteiligt.

Die Land­schafts­pfle­ge­ver­bän­de stel­len ihre Arbeit im All­ge­mei­nen und spe­zi­ell im Bereich der Wäs­ser­wie­sen vor, zei­gen die wich­ti­gen öko­lo­gi­schen Aspek­te auf und haben ein span­nen­des Wie­sen­quiz vor­be­rei­tet. Der Deut­sche Ver­band für Land­schafts­pfle­ge stellt sein bun­des­wei­te Pro­jekt Kli­ma­an­ge­pass­tes Was­ser­ma­nage­ment (KliWa)vor.

Der VGN infor­miert an einem Info­stand zu Tickets und Tari­fen, dem Deutsch­land­ticket, dem eTa­rif egon sowie zu Aus­flugs­tipps zu Fuß oder mit dem Rad in der Region.

Anläss­lich von 1,5 Mil­lio­nen Fahr­ten mit egon, dem VGN eTa­rif über­gibt der Ver­kehrs­ver­bund um 17:30 Uhr eine Spen­de an den Kli­ma­fonds der Metropolregion.

Dar­über hin­aus gibt es für die klei­nen Besu­cher noch eine Hüpf­burg und natür­lich ist für das leib­li­che Wohl durch die Mor­gen­tau Wirts­stu­be bestens gesorgt.

Fest­akt und Info­tag anläss­lich der Über­rei­chung der UNESCO-Urkun­de am 10.05.2024 um 18 Uhr

Am 10. Mai 2024 wird Frau Dr. Anna Lühr­mann, Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa und Kli­ma im Aus­wär­ti­gen Amt, die Urkun­de zur Auf­nah­me in die „Reprä­sen­ta­ti­ve Liste des Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes der Mensch­heit“ an die frän­ki­schen Trä­ger­schaf­ten der tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rung im Rah­men eines Fest­akts überreichen.

Am 5. Dezem­ber 2023 wur­de die „Tra­di­tio­nel­le Bewäs­se­rung: Wis­sen, Tech­nik und Orga­ni­sa­ti­on“ von der UNESCO zum Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­be der Mensch­heit ernannt. Bei die­ser Form der Bewäs­se­rung wird Was­ser aus Flüs­sen und Kanä­len mit Hil­fe der Schwer­kraft auf land­wirt­schaft­li­che Flä­chen wie Fel­der und Wie­sen geleitet.

Die frän­ki­schen Wäs­ser­or­ga­ni­sa­tio­nen an Red­nitz, Reg­nitz und Wie­sent hat­ten den Antrag zusam­men mit den Queich­wie­sen in Rhein­land-Pfalz von deut­scher Sei­te vor­an­ge­trie­ben. Dar­an betei­ligt waren auch tra­di­tio­nel­le Bewäs­se­rungs­kul­tu­ren in Bel­gi­en, Ita­li­en, Luxem­burg, den Nie­der­lan­den, Öster­reich und der Schweiz.

„Die Tra­di­tio­nel­le Bewäs­se­rung ist ein leben­di­ges Erbe, das einen ent­schei­den­den Bei­trag dazu lei­stet, die bio­lo­gi­sche Viel­falt unse­rer Kul­tur­land­schaf­ten zu erhal­ten.“ So lau­tet die Erklä­rung der UNESCO zur Auf­nah­me in die Kul­tur­er­be­li­ste. Wei­ter heißt es: „Die Tra­di­tio­nel­le Bewäs­se­rung basiert auf einem umfas­sen­den Ver­ständ­nis der Land­schaft, des Was­ser­flus­ses und der Wet­ter­be­din­gun­gen. Die­ses Wis­sen bezieht alle natür­li­chen und tech­ni­schen Fak­to­ren ein und wird von Gene­ra­ti­on zu Gene­ra­ti­on weitergegeben.“

Zu dem gemein­sa­men Fest­akt laden die Kom­mu­nen Stadt und Land­kreis Forch­heim, Stadt Schwa­bach, Gemein­de Möh­ren­dorf und die Stadt Nürn­berg ein.

Schau­wäs­se­run­gen am Sams­tag, 11.05.2024

Die Stadt Forch­heim bie­tet am Sams­tag, 11.05.2024 um 11 Uhr eine Füh­rung ent­lang dem Wäs­ser­wie­sen­lehr­pfad mit anschlie­ßen­der Schau­wäs­se­rung an den Wie­sen hin­ter dem Kli­ni­kum Forch­heim an. Treff­punkt ist um 11.00 Uhr am Vor­platz des Klinikums.

Die Stadt Nürn­berg bie­tet am 11.5.2024 um 14 Uhr eben­falls die Gele­gen­heit mit Wäs­se­rer Jür­gen Zwin­gel und dem Umwelt­amt der Stadt Nürn­berg die Wäs­se­rung auf den Wie­sen im Red­nitz­tal live zu erle­ben. Treff­punkt: Bus­hal­te­stel­le Rei­chels­dorf Süd, 90453 Nürnberg

Kurz­in­fo:

Info-Nach­mit­tag und Fest­akt anläss­lich der Über­rei­chung der UNESCO-Urkun­de zur Ein­schrei­bung der „Tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rung“ in die Reprä­sen­ta­ti­ve Liste des Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes der Menschheit

Frei­tag, 10. Mai 2024

Vor­aus­sicht­li­ches Programm:

ab 14:00 Uhr: Öffent­li­cher Teil (Info­stän­de, Kin­der­ak­tio­nen, Vorführungen)

18 Uhr: Über­ga­be der Urkun­de, Grußworte

Ver­an­stal­tungs­ort: 91096 Möh­ren­dorf, Obern­dorf 12

Mor­gen­tau Wirts­stu­be (Anwe­sen Fami­lie Rudolph)

Für eine musi­ka­li­sche und kuli­na­ri­sche Umrah­mung ist gesorgt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur „Tra­di­tio­nel­len Bewässerung“