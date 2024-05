Da die Arbeit­ge­ber letz­te Woche in der drit­ten Tarif­ver­hand­lungs­run­de für die Deut­sche Tele­kom ein nicht aus­rei­chen­des Ange­bot vor­ge­legt hat­ten, wei­te­te die Ver­ein­te Dienst­lei­stungs­ge­werk­schaft (ver.di) die Warn­streik­ak­ti­vi­tä­ten erneut aus.

Erst­mals haben am Mon­tag, 06.05.2024 und Diens­tag, 07.05.2024 an zwei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen voll­schich­ti­ge bun­des­wei­te Warn­streiks statt­ge­fun­den. „Näch­ste Woche fin­det die ent­schei­den­de vier­te Tarif­ver­hand­lungs­run­de statt. Es ist an der Zeit, die For­de­run­gen der Beschäf­tig­ten end­lich ernst zu neh­men. Das am ver­gan­ge­nen Diens­tag (30. April 2024) in der drit­ten Tarif­ver­hand­lungs­run­de von den Arbeit­ge­bern vor­ge­leg­te Ange­bot habe sich zwar auf die Arbeit­neh­mer­sei­te zube­wegt, sei aber nicht aus­rei­chend gewe­sen“, sag­te Maik Drechs­ler, der ört­li­che Vor­sit­zen­de der Fach­grup­pe IKT in ver.di.

Auch in Bam­berg fan­den wie­der Aktio­nen statt. Am Mon­tag konn­te der ver.di Betriebs­grup­pen­vor­sit­zen­de Joa­chim Reitz über 230 Strei­ken­de aus dem gan­zen west­li­chen Ober­fran­ken im Streik­lo­kal beim SC Lich­ten­ei­che in Mem­mels­dorf begrü­ßen. Am Diens­tag tra­fen sich knapp 250 Strei­ken­de vor dem Tele­kom Shop in der Bam­ber­ger Innen­stadt, wel­cher an die­sem Tag neben dem Tele­kom Shop in Coburg eben­falls bestreikt wur­de und geschlos­sen blieb. Die rund 100 Tele­kom-Strei­ken­den aus dem Raum Bayreuth/​Hof tra­fen sich zu ihrer Kund­ge­bung in Himmelkron.

„Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen sind hoch­mo­ti­viert und ent­schlos­sen, ihre berech­tig­ten For­de­run­gen durch­zu­set­zen. Die kom­men­den Warn­streik­ta­ge wer­den von einer stär­ke­ren Betei­li­gung als bis­her geprägt sein, dadurch wird es zu noch mas­si­ve­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­zö­ge­run­gen für Kun­din­nen und Kun­den kom­men.“, kon­sta­tiert der ört­li­che Arbeits­kampf­lei­ter Sieg­fried Fehn.

ver.di for­dert in der dies­jäh­ri­gen Tarif­run­de für bun­des­weit rund 70.000 Tarif­be­schäf­tig­te eine Ent­gelt­stei­ge­rung von 12 Pro­zent, min­de­stens aber um 400 Euro pro Monat, bei einer Lauf­zeit des Tarif­ver­trags von zwölf Mona­ten. Die Aus­bil­dungs­ver­gü­tun­gen sowie die Ent­gel­te der dual Stu­die­ren­den sol­len um monat­lich 185 Euro erhöht werden.

Die Tarif­ver­hand­lun­gen sol­len am 13./14. Mai 2024 fort­ge­setzt werden.