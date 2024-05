Mit dem The­ma: „See­len­ru­he oder Zufrie­den­heit“ beschäf­tigt sich das “Phi­lo­so­phi­sche Nacht­ca­fé” am Mitt­woch, 15. Mai, um 19:00 Uhr im Lese­ca­fé der Stadt­bü­che­rei in der Spi­tal­str. 3. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erbeten.

Wer sich vom tur­bu­len­ten Lauf des Welt­ge­sche­hens nicht mit­rei­ßen lässt, ruht in sich. Wem es gelingt, eine zu sei­nen Bedürf­nis­sen pas­sen­de Umge­bung zu fin­den, der ist zufrie­den. Aber was heißt es heu­te, in sich zu ruhen oder Gebor­gen­heit zu fin­den? Im “Phi­lo­so­phi­schen Nacht­ca­fé” sol­len bei­de Stra­te­gien des Glück­lich­seins hin­ter­fragt und ver­gli­chen werden.

Ein phi­lo­so­phi­scher Impuls von Dr. Jens Wim­mers eröff­net den Abend, anschlie­ßend wird in Klein­grup­pen dis­ku­tiert. Im abschlie­ßen­den Ple­num wer­den die wich­tig­sten Erkennt­nis­se vorgestellt.

Alle an phi­lo­so­phi­schen Über­le­gun­gen Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, sich in der unge­zwun­ge­nen Atmo­sphä­re des Nacht­ca­fés auszutauschen.