Durch die Ergeb­nis­se der Kon­kur­renz am Mai­fei­er­tag konn­te sich die SG Burk schon vor dem Der­by gegen die SG „Ebs/​Eggolsheim“ über den vor­zei­ti­gen Klas­sen­er­halt freu­en. Trotz­dem woll­te man natür­lich das anste­hen­de schwe­re Aus­wärts­spiel in Eber­mann­stadt erfolg­reich bestrei­ten und hat­te sich dafür eini­ges vorgenommen.

Dies gelang anfangs nicht, denn bereits nach zwei Minu­ten konn­te die Heim­mann­schaft in Füh­rung gehen. Aus abseits­ver­däch­ti­ger Posi­ti­on flank­te Han­na Wöl­fel in die Mit­te, wo Anni­ka Fried­rich ver­pass­te. Dahin­ter lau­er­te Ste­fa­nie Schlit­ten­bau­er, die kom­plett frei­ste­hend wenig Mühe hat­te, den Ball im Tor unter­zu­brin­gen (2.). Danach fin­gen sich die Gäste und waren zunächst spiel­be­stim­mend. Die tief­stehen­de Abwehr­rei­he der SG Eber­mann­stadt konn­te aber jeg­li­che Bemü­hun­gen klä­ren. So war es ein Sonn­tags­schuss von Cari­na Nögel, der für den trotz­dem ver­dien­ten Aus­gleich sorg­te (15.).

Anschlie­ßend ent­wickel­te sich ein offe­nes Spiel, wobei die Gast­ge­be­rin­nen die bes­se­ren Chan­cen hat­ten. Zwei­mal schei­ter­te Anni­ka Fried­rich am Alu­mi­ni­um, sodass es mit einem Unent­schie­den in die Halb­zeit­pau­se ging.

Auch nach dem Pau­sen­tee spiel­te sich das Gesche­hen haupt­säch­lich zwi­schen den bei­den Straf­räu­men ab, wobei sich die Heim-SG leich­ter tat, zu kom­bi­nie­ren. Gegen Ende der Par­tie gelang Eber­mann­stadt dann der Lucky Punch nach einer Ecke (81.). Auf der Gegen­sei­te hielt Sophia Beck im Ebser Tor ihren Far­ben die drei Punk­te fest, als sie einen Kopf­ball von Come­back­e­rin Man­dy Neh­mer stark abweh­ren konn­te. So blieb es beim ver­dien­ten Sieg für die Heim­mann­schaft. Vor allem weil es die Gäste nicht schaff­ten, ein effek­ti­ves Mit­tel gegen die kom­pakt ste­hen­de Defen­siv­rei­he der SG Eber­mann­stadt zu finden.