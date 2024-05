Ziel: 777 ver­kauf­te Saisonkarten

Ab sofort kön­nen sich die Anhän­ger der Sel­ber Wöl­fe mit Sai­son­kar­ten ein­decken. Mit dem Erwerb sichern sich die Zuschau­er eini­ge Bene­fits und umge­hen in den näch­sten bei­den Sai­sons Preis­er­hö­hun­gen. Auch die Prei­se für die Tages­tickets ste­hen fest. Eine wei­te­re Neue­rung: Bei den Sitz­plät­zen wird künf­tig in zwei Kate­go­rien unterschieden.

Wöl­fe wol­len deut­lich mehr Sai­son­kar­ten verkaufen

Jede ver­kauf­te Dau­er­kar­te bedeu­tet für die Sel­ber Wöl­fe ein Stück mehr Pla­nungs­si­cher­heit. Und so haben sich die Ver­ant­wort­li­chen um Geschäfts­füh­rer Sven Geri­ke ein ambi­tio­nier­tes Ziel gesteckt:

„Wir möch­ten für die kom­men­de Sai­son 777 Sai­son­kar­ten ver­kau­fen. War­um gera­de 777? Weil unse­re #7 Frank Hörd­ler ver­mut­lich sei­ne letz­te Sai­son spielt. Es wird für ihn und unse­re Sel­ber Wöl­fe also eine ganz beson­de­re Sai­son wer­den. Wir haben unse­re Sai­son­kar­ten im Ver­glich zum Vor­jahr noch ein­mal ein Stück attrak­ti­ver gemacht. Die Fans spa­ren sich durch den Kauf einer Sai­son­kar­te im Ver­gleich zu Ein­zel­tickets auch rich­tig Geld. Wenn man von einem Sitz­platz aus­geht, dann war die Sai­son­kar­te in der ver­gan­ge­nen Sai­son bei 32 Heim­spie­len im Ver­gleich zu Tages­tickets 156 Euro gün­sti­ger. Geht man von der glei­chen Anzahl an Spie­len aus, sind das für die kom­men­de Sai­son bei der Sitz­platz­ka­te­go­rie 1 sogar 252 Euro. Des­halb glau­ben wir, dass noch ein­mal mehr Fans uns mit dem Kauf einer Sai­son­kar­te unter­stüt­zen und uns dadurch mehr Pla­nungs­si­cher­heit geben.“

Neue Sitz­platz-Kate­go­rie

Bei den Sitz­plät­zen wird künf­tig zwi­schen Kate­go­rie 1 und Kate­go­rie 2 unter­schie­den, was sich auch preis­lich durch einen Unter­schied von 2 EUR bemerk­bar macht. Die Sitz­platz-Blöcke B Fran­ken­post, C Sand­ner, F Müs­sel sowie G Adi­uvis fal­len künf­tig unter die Kate­go­rie 1, die übri­gen unter die Kate­go­rie 2.

Auch hier haben die Sai­son­kar­ten­käu­fer einen Vor­teil: Die Unter­schei­dung in Kate­go­rie 1 und 2 gilt erst­mal nur für Tageskarten.

Der Block B Fran­ken­post gilt ab der kom­men­den Sai­son nicht mehr als erwei­ter­ter Gäste­block, des­halb ste­hen nun auch die­se 32 Top-Sitz­plät­ze den Sai­son­kar­ten­käu­fern zusätz­lich zur Auswahl.

Mode­ra­te Preis­an­pas­sung bei den Tagestickets

Auf­grund der all­ge­mei­nen Preis­stei­ge­run­gen ist bei den Ticket­prei­sen eine mode­ra­te Anpas­sung unum­gäng­lich. In allen Kate­go­rien wird der Preis für ein Tages­ticket um 1 EUR erhöht (+ 2 EUR für Sitz­plät­ze der Kate­go­rie 1). Die Tages­tickets wer­den wei­ter­hin im Vor­ver­kauf gün­sti­ger sein als an der Abend­kas­se. Fami­li­en­tickets wer­den wei­ter­hin aus­schließ­lich im Vor­ver­kauf erhält­lich sein.

Aus­ge­nom­men von der Preis­er­hö­hung sind die Sai­son­kar­ten. Die Sel­ber Wöl­fe möch­ten Treue beloh­nen und bie­ten des­halb die Sai­son­kar­ten wei­ter­hin zum Vor­jah­res­preis an. Für die über­näch­ste Sai­son 2025/2026 wer­den die Prei­se für die Sai­son­kar­te stei­gen. Wer sich aber die­ses Jahr schon eine Sai­son­kar­te kauft, der sichert sich für die Sai­son­kar­te 2025/2026 im Vor­ver­kaufs­recht die aktu­ell gül­ti­gen Preise.

Sai­son­kar­ten­in­ha­ber pro­fi­tie­ren von zahl­rei­chen Benefits

Die gene­rel­le Anpas­sung der Ticket­prei­se wur­de nicht auf die Sai­son­kar­ten umge­legt. Zudem pro­fi­tie­ren die Inha­ber der Sai­son­kar­ten in der kom­men­den Sai­son wie­der von zahl­rei­chen zusätz­li­chen Bene­fits, die den Kauf attrak­ti­ver machen:

Kei­ne Preis­er­hö­hung im Ver­gleich zu den Tagestickets.

im Ver­gleich zu den Tagestickets. Kei­ne Preis­er­hö­hung im Vor­ver­kaufs­recht für die Sai­son 2025/2026

im Vor­ver­kaufs­recht für die Sai­son 2025/2026 Die Sai­son­kar­te berech­tigt zum Zutritt zu allen Heim­spie­len der Sel­ber Wöl­fe in der Vor­be­rei­tung, der Haupt- sowie in der K.O.-Runde.

der Sel­ber Wöl­fe in der Vor­be­rei­tung, der Haupt- sowie in der K.O.-Runde. Fast­la­ne-Zugang : Sai­son­kar­ten­in­ha­ber betre­ten die NETZSCH-Are­na über einen geson­der­ten Zugang. Lan­ges Anste­hen am Ein­lass gehört somit der Ver­gan­gen­heit an.

: Sai­son­kar­ten­in­ha­ber betre­ten die NETZSCH-Are­na über einen geson­der­ten Zugang. Lan­ges Anste­hen am Ein­lass gehört somit der Ver­gan­gen­heit an. 20% Rabatt auf ein Sai­son-Tri­kot im Fan­shop : Der 4‑stellige Ticket­code auf jeder Kar­te wird zum Rabatt­code im Fan­shop. Der Rabatt­code kann ein­ma­lig beim Kauf eines Sai­son-Tri­kots ein­ge­löst werden.

: Der 4‑stellige Ticket­code auf jeder Kar­te wird zum Rabatt­code im Fan­shop. Der Rabatt­code kann ein­ma­lig beim Kauf eines Sai­son-Tri­kots ein­ge­löst werden. 10% Rabatt-Akti­on im Fan-Shop vor Ort: Rabatt­code für 2x 10% Rabatt auf einen Ein­kauf bei uns im Fan-Shop.

Rabatt­code für 2x 10% Rabatt auf einen Ein­kauf bei uns im Fan-Shop. Über­trag­bar­keit : Die Sai­son­kar­te kann an Fami­li­en­mit­glie­der, Freun­de oder Bekann­te wei­ter­ge­ge­ben wer­den. [Bei ermä­ßig­ten Sai­son­kar­ten muss der­je­ni­ge, der die Kar­te nutzt eben­falls einen Ermä­ßi­gungs­grund nachweisen.]

: Die Sai­son­kar­te kann an Fami­li­en­mit­glie­der, Freun­de oder Bekann­te wei­ter­ge­ge­ben wer­den. [Bei ermä­ßig­ten Sai­son­kar­ten muss der­je­ni­ge, der die Kar­te nutzt eben­falls einen Ermä­ßi­gungs­grund nachweisen.] „Bring a Friend“-Aktion an 2 Spiel­ta­gen : An 2 Spiel­ta­gen erhal­ten die Sai­son­kar­ten­be­sit­zer die Mög­lich­keit, eine zusätz­li­che Ein­tritts­kar­te kosten­los zu erhal­ten. Wel­che Spiel­ta­ge dies sind, wird recht­zei­tig vor­her kommuniziert.

: An 2 Spiel­ta­gen erhal­ten die Sai­son­kar­ten­be­sit­zer die Mög­lich­keit, eine zusätz­li­che Ein­tritts­kar­te kosten­los zu erhal­ten. Wel­che Spiel­ta­ge dies sind, wird recht­zei­tig vor­her kommuniziert. VIP–Kar­ten-Gewinn­spiel: Zu aus­ge­wähl­ten Spie­len wer­den unter allen Sai­son­kar­ten­in­ha­bern jeweils 1×2 VIP-Kar­ten ver­lost. Alle Sai­son­kar­ten­in­ha­ber neh­men auto­ma­tisch an der Ver­lo­sung teil.

Sai­son­kar­ten sind ab Diens­tag­abend verfügbar

Die Sai­son­kar­ten sind für alle Heim­spie­le der Sai­son 2024/2025 in der Vor­be­rei­tung, der Haupt- und K.O.-Runde gül­tig. Die Tickets sind ab Diens­tag, den 7. Mai 2024 über das Ticket­por­tal der Sel­ber Wöl­fe (https://​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de) bestell­bar. Durch die Abwick­lung des Sai­son­kar­ten­ver­kaufs über das Ticket­por­tal wird der Kauf für die Fans der Sel­ber Wöl­fe um ein Viel­fa­ches bequemer:

Das Aus­fül­len und Ver­sen­den des alten Bestell­for­mu­lars entfallen.

Man sieht direkt alle ver­füg­ba­ren Plät­ze und kann anhand des Sta­di­onplans den gewünsch­ten Platz auswählen.

Die Sai­son­kar­ten wer­den per Post versendet.

Alle Inha­ber von Sitz­platz-Sai­son­kar­ten aus dem ver­gan­ge­nen Jahr haben die Mög­lich­keit, sich ihren ange­stamm­ten Platz inner­halb der näch­sten vier Wochen zu sichern. Die­se sind bis zum 9. Juni 2024 erst ein­mal für den frei­en Ver­kauf blockiert. Mit­hil­fe des 4‑stelligen Codes auf der Rück­sei­te des alten Sai­son­tickets hat man die Mög­lich­keit, sich sei­nen Sitz­platz aus der ver­gan­ge­nen Sai­son erneut zu bestel­len. Nach der 4‑wöchigen Frist gehen die­se Plät­ze in den frei­en Verkauf.

Die Sel­ber Wöl­fe bit­ten, für den Sai­son­kar­ten­kauf bevor­zugt das Online-Por­tal zu nut­zen. Dar­über hin­aus wird aber am Him­mel­fahrts­tag zwi­schen 11:00 und 14:00 Uhr ein sta­tio­nä­rer Ver­kauf in der Heim­kas­se an der NETZSCH-Are­na ange­bo­ten. Zudem wird die Geschäfts­stel­le vor­über­ge­hend jeden zwei­ten Sams­tag zwi­schen 11:00 und 13:00 Uhr, begin­nend am 18. Mai, zum Ver­kauf der Sai­son­kar­ten öff­nen. Sowohl an Him­mel­fahrt als auch spä­ter in der Geschäfts­stel­le ist Bar­zah­lung, Kar­ten­zah­lung und Raten­kauf möglich.

Raten­kauf möglich

Die Sai­son­kar­ten kön­nen heu­er erst­mals auch bequem in Raten bezahlt wer­den. Dies ist aber nur beim Kauf vor Ort (Son­der­ver­kaufs­ak­ti­on zu Him­mel­fahrt oder zu den ver­kaufs­of­fe­nen Sams­ta­gen in der Geschäfts­stel­le) mög­lich. Die Abwick­lung des Raten­kaufs erfolgt über einen Online-Ser­vice. Beim Kauf müs­sen 30 Pro­zent des Gesamt­be­trags sofort bezahlt wer­den. Der Rest­be­trag ist dann in drei Monats­ra­ten fäl­lig. Der Kauf von Sai­son­kar­ten per Raten­zah­lung ist nur bis zum 15. Juni mög­lich. Wei­te­re Details zur Abwick­lung fol­gen noch.