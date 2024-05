Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de waren Akti­ve der SG Bam­berg auf Ver­an­stal­tun­gen in Ber­lin und Regens­burg am Start. Bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der offe­nen Klas­se in Ber­lin vom 25. bis zum 28. April gin­gen die bei­den Brü­der Mar­tin (1997) und Gre­gor Spör­lein (1995) an den Start. Bei dem Wett­kampf, der für deut­sche Ath­le­ten als letz­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­mög­lich­keit für die Olym­pi­schen Spie­le dien­te, zeig­ten bei­de soli­de Leistungen.

Mar­tin Spör­lein ging auf den 100 Meter Frei­stil an den Start und konn­te mit 52,71 Sekun­den eine star­ke Zeit ablie­fern. Am Sonn­tag star­te­te er auf sei­ner Haupt­strecke 50 Meter Frei­stil. Hier konn­te er sich im Vor­lauf für das B‑Finale qua­li­fi­zie­ren, in wel­chem er sich mit 23,28 Sekun­den Platz 14 sicherte.

Sein Bru­der Gre­gor Spör­lein hat­te sich auf 50 und 100 Meter Schmet­ter­ling sowie auf 50 Meter Frei­stil qua­li­fi­ziert. Über 50 Meter Schmet­ter­ling erziel­te er Platz 21 und ver­pass­te in 25,31 Sekun­den den Ein­zug ins B‑Finale nur um 0,17 Sekun­den. Auch auf den ande­ren bei­den Starts konn­te er sich im Mit­tel­feld der besten deut­schen Schwim­mer behaupten.

Ins­ge­samt zeig­ten bei­de gute Lei­stun­gen und konn­ten mit den Plat­zie­run­gen zufrie­den sein.

Am glei­chen Wochen­en­de fand „das Stadtwerk.Regensburg Swim Cup“ in der zwei­ten Auf­la­ge statt. Der Wett­kampf war mit knapp 700 Akti­ven aus Deutsch­land, Öster­reich, Ita­li­en, Ungarn und Tsche­chi­en auch inter­na­tio­nal stark besetzt. Von der SG Bam­berg zeig­ten 31 Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer in gut 200 Ren­nen im Regens­bur­ger West­bad was sie zu lei­sten vermögen.

Wäh­rend die Ver­an­stal­tung für einen Teil der Akti­ven die letz­te Mög­lich­keit war, sich für die Süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten am ersten Mai­wo­chen­en­de in Ingol­stadt zu qua­li­fi­zie­ren, nut­zen ande­re die Mög­lich­keit Qua­li­fi­ka­ti­ons­zei­ten für die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten im Juli zu errei­chen oder sich in den deut­schen Besten­li­sten nach vor­ne zu schie­ben, um an den Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten teil­neh­men zu dürfen.

Neben den Finals der offe­nen Klas­se wur­den in Regens­burg auch B‑Finals für die Jugend (16 J. u.j.) durch­ge­führt. Hier­für qua­li­fi­zier­ten sich aus den Vor­läu­fen Marie Star­k­lauf (2010) über 50m Brust, Kimi Brück­ner (2010) über 100m Brust sowie Samu­el Lang (2009) fürs 100m Schmet­ter­ling- und Lorenz Pfi­ster (2008) im 50m Rücken-Fina­le. Alle konn­ten im End­lauf ihre Zei­ten bestä­ti­gen oder ver­bes­sern – Brück­ner knack­te hier­bei die Norm für die Süddeutschen.

In den Vor­läu­fen wur­den auch die Plat­zie­run­gen der ein­zel­nen Jahr­gän­ge aus­ge­schwom­men. Hier­bei konn­ten sich ins­ge­samt neun Akti­ve in die Listen der Medail­len­ge­win­ner ein­tra­gen. Erfolg­reich­ste Teil­neh­me­rin war Lin­da Schel­len­ber­ger (2012), die bei all ihren sechs Starts Edel­me­tall gewann – zwei Mal Gold (50m Frei­stil, 50m Schmet­ter­ling) sowie vier Mal Sil­ber. Mit je einer Gold- (200m Frei­stil) und Sil­ber- sowie drei Bron­ze­me­dail­len belohn­te sich Hen­drik Schick (2013). Eben­falls kom­plet­te Medail­len­sät­ze gewan­nen Bar­tosz Gor­c­zyn­ski (2011) und Kimi Brück­ner (2010) mit ein­mal Gold und Sil­ber sowie zwei- bzw. ein­mal Bron­ze. Die wei­te­ren Medail­len­ge­win­ner waren Marie Schel­len­ber­ger (2013, 1xG/​1xB), Char­lot­te Ham­man (2011, 1xG), Samu­el Lang (2009, 1xG), Mika Fan­kel (2014, 2xS/​2xB) und Szy­mon Gor­c­zyn­ski (2009, 1xB).

Durch­wegs alle Bam­ber­ger Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer erziel­ten auf der Ver­an­stal­tung neue per­sön­li­che Best­zei­ten und konn­ten ihre alten Mar­ken teils gera­de­zu pul­ve­ri­sie­ren. Das Bam­ber­ger Trai­ner­team war hoch­zu­frie­den mit den Lei­stun­gen sei­ner Schütz­lin­ge. Am kom­men­den Wochen­en­de wer­den zehn Akti­ve die Far­ben der Dom­stadt auf den Süd­deut­schen in Ingol­stadt ver­tre­ten und für die Baye­ri­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten im Juli sind der­zeit zwan­zig Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer qualifiziert.