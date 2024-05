Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Glück­li­cher Aus­gang einer Vermisstensuche

COBURG. Kurz vor halb zwei am Mitt­woch­nach­mit­tag mel­de­te eine Mut­ter ihren 8‑jährigen Sohn als ver­misst. Die­ser soll­te nach Schul­schluss, um 11.20 Uhr, sofort nach Hau­se kom­men, da noch am sel­ben Tag ein gemein­sa­mer Hei­mat­ur­laub anstand. Als das Kind nicht wie ver­ein­bart zu Hau­se ein­traf, mach­te sich die Mut­ter auf die Suche. Zwei Stun­den spä­ter rief sie völ­lig ver­zwei­felt bei der Poli­zei an und bat um Hil­fe, da sie ihren Jun­gen immer noch nicht gefun­den hat­te. Die 49-Jäh­ri­ge ging von einer Straf­tat aus, da sich ihr Jun­ge sehr auf den anste­hen­den Flug freu­te. Alle zur Ver­fü­gung ste­hen­den Strei­fen­be­sat­zun­gen betei­lig­ten sich an der Suche. Neben einer Öffent­lich­keits­fahn­dung durch einen ört­li­chen Radio­sen­der wur­den auch die Bus­fah­rer und Taxi­un­ter­neh­mer mit ein­ge­bun­den. Der Ein­satz von Such­hun­den und eines Hub­schrau­bers stand kurz bevor, als um 15.45 Uhr, der Sohn mit einem Freund zu Hau­se auf­tauch­te. Der 8‑Jährige war bei sei­nem Freund zu Hau­se und bei­de hat­ten beim Spie­len am Com­pu­ter die Zeit vergessen.

Zeu­gin gesucht

COBURG. Ein 24-Jäh­ri­ger park­te am Mitt­woch, um 11.00 Uhr, sei­nen Pkw im Gustav-Diet­rich-Weg in Coburg. Als der jun­ge Mann gegen 17.30 Uhr wie­der zu sei­nem Fahr­zeug kam, bemerk­te er einen hand­schrift­li­chen Zet­tel an der Wind­schutz­schei­be. Dem­nach hat­te eine Zeu­gin beob­ach­tet, wie ein schwar­zes Fahr­zeug mit Son­ne­ber­ger Kenn­zei­chen sei­nen Hon­da ange­fah­ren habe. Das Fahr­zeug soll mit meh­re­ren jun­gen Män­nern besetzt gewe­sen sein. Der 24-Jäh­ri­ge stell­te dann an der rech­ten Front­sei­te sei­nes Pkw Krat­zer und Del­len fest und begab sich dar­auf­hin zur Poli­zei­in­spek­ti­on, um eine Unfall­flucht anzu­zei­gen. Laut unbe­kann­ter Zeu­gin müss­te das Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug einen Scha­den am Heck haben. Für die wei­te­ren Ermitt­lun­gen der Flucht bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg, dass sich die bis­her unbe­kann­te Zeu­gin mel­den möchte.

Kraft­rad übersehen

COBURG. Am Mitt­woch, kurz nach 16.00 Uhr, befuhr eine 62-Jäh­ri­ge den Park­platz eines Bau­mark­tes in der Nior­ter Stra­ße. Sie über­sah ein von rechts kom­men­des Leicht­kraft­rad und es kam zum Zusam­men­stoß. Sowohl der Fah­rer, als auch der Sozi­us kom­men zu Fall. Wäh­rend bei­de Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt blie­ben, kam der 20-jäh­ri­ge Bei­fah­rer des Kraft­ra­des mit einer Frak­tur des Hand­ge­len­kes ins Kli­ni­kum Coburg.

Ohne Ver­let­zun­gen blieb ein Unfall in der Rodach­er Stra­ße. In Neu­ses bei Coburg bog ein 35-Jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer in die Rodach­er Stra­ße ein und über­sah dabei einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Opel. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt, aber der Opel und auch der Seat waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

Ruck­säcke entwendet

GRUB AM FORST, LKR. COBURG. Zwei jun­ge Män­ner besuch­ten am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen, gegen 02.00 Uhr, eine Tank­stel­le in Zeick­horn. Ihre zwei mit­ge­führ­ten Ruck­säcke stell­ten sie in einer Grün­flä­che vor einem in der Nähe befind­li­chen Spiel­ca­si­no ab. Als die bei­den eine hal­be Stun­de spä­ter ihre Ruck­säcke abho­len woll­ten, waren die­se weg. In den Gepäck­stücken befan­den sich neben per­sön­li­chen Doku­men­ten auch eine Musik­box, Lade­ka­bel, Klei­dung sowie Bar­geld. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beträgt etwa 600 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Brand in Höfles

Höf­les (Stadt­teil Kro­nach) – Am Don­ners­tag, 09.05.24, gegen 00:10 Uhr, wur­den die Bewoh­ner eines gemischt genutz­ten Gebäu­des (Wohn- u. Geschäfts­haus) im Kro­na­cher Stadt­teil Höf­les unsanft durch einen Knall aus dem Schlaf geris­sen. Der Eigen­tü­mer sah, dass der rück­wär­ti­ge Gebäu­de­teil des Anwe­sens brann­te. Umge­hend ver­stän­dig­te er über Not­ruf die Feuerwehr.

Die Feu­er­weh­ren Höf­les, Vog­ten­dorf und Kro­nach waren mit zahl­rei­chen Ein­satz­kräf­ten als­bald vor Ort. Ein Über­grei­fen auf das vor­de­re Gebäu­de­teil des Anwe­sens konn­te durch die Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te ver­hin­dert wer­den. Auch Ein­satz­kräf­te von Ret­tungs­dienst und THW waren vor Ort.

Als Brand­ur­sa­che kann nach ersten Erkennt­nis­sen ein tech­ni­scher Defekt an einer Kühl­ma­schi­ne nicht gänz­lich aus­ge­schlos­sen wer­den. Auch der Kri­mi­nal­dau­er­dienst Coburg war vor Ort.

Brand­wa­che bis zum Mor­gen wur­de durch die Feu­er­wehr gestellt.

Eine Per­son kam mit Ver­dacht auf Rauch­gasin­to­xi­ka­ti­on in die Heli­os Frankenwaldklinik.

Der Sach­scha­den wird mind. 100.000,-€ geschätzt.

Mit Reh zusammengestoßen

Kro­nach – Eine 41-jäh­ri­ge Land­kreis­be­woh­ne­rin war am 08.05.2024 kurz vor Mit­ter­nacht mit ihrem Mitsu­bi­shi auf der B173 von Kro­nach kom­mend in Fahrt­rich­tung Küps unter­wegs, als plötz­lich ein Reh die Fahr­bahn kreuz­te. Die 41-Jäh­ri­ge konn­te dem Reh nicht mehr aus­wei­chen, es kam zum Zusam­men­stoß. Das Reh wur­de durch den Zusam­men­stoß getö­tet, am Pkw ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den von ca. 5.000 Euro.

Auf Betrü­ger reingefallen

Kro­nach – Ein 41-Jäh­ri­ger wur­de über die Platt­form Klein­an­zei­gen auf meh­re­re Fahr­zeug­tei­le auf­merk­sam und einig­te sich mit dem Anbie­ter auf einen Kauf­preis von 350,- Euro. Den Betrag zahl­te der 41-Jäh­ri­ge schließ­lich via PayPal-Fri­ends ohne Käu­fer­schutz. Anschlie­ßend riss der Kon­takt zum Ver­käu­fer ab und die Ware wur­de nicht geliefert.