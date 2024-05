Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

BAM­BERG. Zu viel Alko­hol, um einen E‑Scooter zu fah­ren, wur­de am Mitt­woch­abend bei einer 27jährigen Frau im Bereich Mari­en­brücke fest­ge­stellt. Die Dame wur­de mit ihrem Gefährt einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, dabei wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der Test in der Dienst­stel­le ergab einen Wert von rund 1 Pro­mil­le. Sie muss nun mit einer Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge rech­nen. Hin­ge­gen kei­ne Fahr­erlaub­nis konn­te eine ande­re Frau vor­wei­sen, als die­se gegen 22 Uhr in der Pödel­dor­fer Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Die­se war nicht im Besitz einer deut­schen Fahr­erlaub­nis, die sie zum Füh­ren ihres Pkw benö­tigt hät­te. Sie wird wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen park­te ein 56jähriger Pkw mit sei­nem Fahr­zeug in der Bren­ner­stra­ße ein. Dabei wur­de sein Fahr­zeug von einem bis dato unbe­kann­ten Fahr­zeug mit Cobur­ger Zulas­sung gestreift sodass ein Scha­den in Höhe von rund 2000 Euro ent­stand. Wei­te­re Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher sind nicht bekannt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Geld­bör­se beim Ein­kauf aus der Hand­ta­sche entwendet

TROS­DORF. Am Diens­tag­nach­mit­tag war eine 72-jäh­ri­ge Frau zum Ein­kau­fen im Groß­markt Kauf­land. Da sie einen Ver­lust aus­schloss wird nun von einem Dieb­stahl aus­ge­gan­gen. In der Geld­bör­se befan­den sich neben einer grö­ße­ren Bar­geld­men­ge auch Zahl- und Ver­si­che­rungs­kar­ten im Gesamt­wert von 800,- EUR. Wer hat die Tat beob­ach­tet und kann Hin­wei­se zum Täter geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Dieb nach Flucht von der Poli­zei­strei­fe gestellt

OBER­HAID. Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de von Anwoh­nern eine frem­de Per­son in einer Gara­ge im Rosen­weg bemerkt wer­den. Die zunächst unbe­kann­te Per­son flüch­te­te, konn­te aber eini­ge Stra­ße wei­ter von der geru­fe­nen Poli­zei­strei­fe gestellt und fest­ge­nom­men wer­den. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der Täter, ein 23-jäh­ri­ger Marok­ka­ner aus Bam­berg, kei­ner­lei Bezug zu den Bewoh­nern des Anwe­sens und aus der Gara­ge eine Fla­sche Saft ent­wen­det hat­te. Der Täter wur­de nach der Anzei­gen­auf­nah­me wie­der entlassen.

Pkw im Car­port vom Unbe­kann­ten zerkratzt

STE­GAU­RACH. Diens­tag­nacht, zwi­schen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr, betrat ein bis­lang unbe­kann­ter Mann im Georg-Ach­zi­ger-Ring einen Car­port, ver­such­te die Türen des dort abge­stell­ten Audi zu öff­nen und hin­ter­ließ an bei­den Fahr­zeug­sei­ten tie­fe Krat­zer. Der Sach­scha­den bezif­fert sich auf 1.200,- EUR. Der Täter wur­de von Zeu­gen beob­ach­tet und trug zur Tat­zeit eine dunk­le Ober­be­klei­dung mit Kapuze.

Wer kann wei­te­re Hin­wei­se zum Täter geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Sei­ten­schei­be am gepark­ten Pkw eingeschlagen

HIRSCHAID. In der Allee­stra­ße wur­de am Mitt­woch­vor­mit­tag an einem sil­ber­far­be­nen Opel Zafi­ra die hin­te­re rech­te Sei­ten­schei­be von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter ein­ge­schla­gen. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 100,- EUR. Wer hat die Tat beob­ach­tet und kann Hin­wei­se zum Täter geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

KUN­REUTH. Am 08.05.24, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 59-Jäh­ri­ger Auto­fah­rer die St 2236 von Kun­reuth in Rich­tung Doben­reuth. Hier­bei kam ihm ein dunk­ler SUV der Mar­ke BMW mit einem Forch­hei­mer Kenn­zei­chen ent­ge­gen. Der ent­ge­gen­kom­men­de Pkw fuhr dabei der­art weit rechts, dass der Geschä­dig­te nach rechts aus­wei­chen muss­te. Dabei kam es zu einem Streif­vor­gang mit der Leit­plan­ke im dor­ti­gen Bereich. Wäh­rend der Geschä­dig­te anhielt, um sich den ver­ur­sach­ten Scha­den anzu­se­hen, fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher ein­fach wei­ter. Die PI Forch­heim bit­tet etwa­ige Zeu­gen, sich unter 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Geflüch­te­ten Laden­dieb überführt

LICH­TEN­FELS Zu einem Laden­dieb­stahl kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag in einem Super­markt in der Kro­na­cher Stra­ße. Der Täter wur­de hier­bei vom Laden­de­tek­ti­ven beob­ach­tet, wie er meh­re­re Lebens­mit­tel aus dem Super­markt ent­wen­de­te. Als der Lang­fin­ger im Anschluss den Super­markt ver­ließ, wur­de er vom Laden­de­tek­ti­ven auf sein Fehl­ver­hal­ten ange­spro­chen. Doch anstatt ste­hen­zu­blei­ben, ergriff der jun­ge Mann die Flucht. Erst durch eine ein­ge­lei­te­te Fahn­dung konn­te der 20jährige Täter ange­trof­fen und ein­deu­tig als Täter iden­ti­fi­ziert wer­den. Er muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.