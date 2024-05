Klein­trans­por­ter mit hoch­wer­ti­gen Fahr­rä­dern gestoppt

A9 / HIM­MEL­KRON, LKR. KULM­BACH / BAM­BERG. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen hiel­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth an der Auto­bahn­an­schluss­stel­le Him­mel­kron einen bul­ga­ri­schen Klein­trans­por­ter an. Mit dem 24-jäh­ri­gen Bul­ga­ren am Steu­er war soweit alles in Ord­nung. Im Lade­raum des Fahr­zeugs kamen aller­dings zehn hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der und Pedelecs zum Vor­schein. Die Geschich­te des 24-Jäh­ri­gen vom Kauf der Räder auf einem Floh­markt klang nicht zwei­fel­los plau­si­bel. Als am Mor­gen bei der Poli­zei in Bam­berg meh­re­re Fahr­rad­dieb­stäh­le vom Cam­ping­platz im Stadt­teil Bug regi­striert wur­den, schloss sich der Kreis. Die Räder in einem Gesamt­zeit­wert von rund 34.000 Euro konn­ten an ihre Eigen­tü­mer zurück­ge­ge­ben werden.

Heh­ler­wa­re im Skoda

HOF. Am Sonn­tag­mit­tag ent­schlos­sen sich Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Hof zur Kon­trol­le eines Klein­wa­gens mit Ber­li­ner Zulas­sung und mach­ten gleich meh­re­re Fest­stel­lun­gen. Zum einen fuhr das Fahr­zeug ohne Ver­si­che­rungs­schutz und muss­te ent­stem­pelt wer­den. Bei einem genaue­ren Blick ins Inne­re fan­den die Poli­zi­sten schließ­lich meh­re­re Kar­tons mit grö­ße­ren Men­gen frei­ver­käuf­li­cher Medi­ka­men­te, Rasier­klin­gen und elek­tri­schen Zahn­bür­sten. Das ukrai­ni­sche Pär­chen konn­te kei­nen Eigen­tums­nach­weis erbrin­gen, wes­halb die Beam­ten alle Gegen­stän­de im Wert von zir­ka 10.000 Euro als Heh­ler­wa­re sicher­stell­ten. Gegen den 30-jäh­ri­gen Fah­rer bestand zudem ein Haft­be­fehl wegen Ban­den­dieb­stahls. Er und sei­ne 34-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­den fest­ge­nom­men und wer­den auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof am Mon­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vorgeführt.

Dro­gen­auf­grif­fe bei Sonderkontrolle

A9 / SOPHIEN­BERG-WEST, LKR. BAY­REUTH. Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten ver­schie­de­ner ober­frän­ki­scher Dienst­stel­len fan­den sich am Sonn­tag zu einer Son­der­kon­trol­le „Dro­gen im Stra­ßen­ver­kehr“ auf dem Park­platz Sophien­berg zusam­men. Im Ver­lauf des Nach­mit­tags taten sich gleich meh­re­re Ver­stö­ße nach dem Waf­fen­ge­setz, dem Betäu­bung­mit­tel­ge­setz und dem Anti­do­ping­ge­setz auf. Gleich sie­ben­mal stan­den die Fahr­zeug­füh­rer unter dem Ein­fluss von Rausch­mit­teln. Bei einem 26-jäh­ri­gen Polen fan­den die Beam­ten sogar Hero­in und Amphet­amin jeweils im unte­ren zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich. Die ober­frän­ki­sche Poli­zei wird der­ar­ti­ge Kon­trol­len auch zukünf­tig durchführen.

Zünd­ler am Wahl­pla­kat auf fri­scher Tat festgenommen

KULM­BACH. Am Sonn­tag, gegen 22.30 Uhr, wie ein auf­merk­sa­mer Pas­sant die Poli­zei­strei­fe auf eine Sach­be­schä­di­gung hin. Er hat­te beob­ach­tet, dass jemand ein Wahl­pla­kat der Par­tei „Die Grü­nen“ am Kreuz­stein in Brand gesetzt hat­te. Als die Strei­fe den Zünd­ler dort antraf, räum­te der sei­ne Tat ein. Mit einem Gas­bren­ner hat­te sich der 41-Jäh­ri­ge zu Wer­ke gemacht. Als ihm das Feu­er schließ­lich zu groß wur­de, hat­te er es mit sei­nem mit­ge­brach­ten Dosen­bier wie­der abge­löscht. Ein Sach­scha­den von etwa 50 Euro blieb den­noch über.

Ein­bre­cher auf tsche­chi­schem Boden festgenommen

HOF / ASCH (CZ). Am spä­ten Sonn­tag­abend waren Ein­bre­cher in das Gebäu­de des Stadt­ju­gend­rings in der Nail­aer Stra­ße ein­ge­stie­gen. Zeu­gen konn­ten gegen 23.20 Uhr eine Per­son beob­ach­ten, die dort aus dem Fen­ster sprang und dann mit einem Kom­pli­zen in ein unbe­leuch­te­tes Fahr­zeug mit lau­fen­dem Motor stieg. Es han­del­te sich um einen 5er BMW aus dem Zulas­sungs­be­reich Groß-Gerau. Das Fahr­zeug war erst am sel­ben Mor­gen im Hes­si­schen Rüs­sels­heim als gestoh­len gemel­det wor­den. Im Rah­men einer groß ange­leg­ten Fahn­dung, unter Ein­bin­dung der Poli­zei in Thü­rin­gen und Sach­sen, konn­te eine Strei­fe der Bun­des­po­li­zei den BMW fest­stel­len und kurz nach dem Grenz­über­gang Selb-Asch auf tsche­chi­schem Boden anhal­ten. Auf den Vor­der­sit­zen nah­men die Beam­ten ein tsche­chi­sches Die­bes­pär­chen (w 32 / m 29) fest, auf dem Rück­sitz fan­den sie einen Lap­top sowie meh­re­re Moni­to­re. Bei der nähe­ren Durch­su­chung des Fahr­zeugs ent­deck­ten die Poli­zi­sten zudem diver­se Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Rausch­gift. Die bei­den tsche­chi­schen Staats­bür­ger müs­sen sich nun unter ande­rem wegen Dieb­stahls und Dro­gen­be­sit­zes straf­recht­lich verantworten.