Ehren­amt­li­che Kreis­hei­mat­pfle­ger des Land­krei­ses Kro­nach für die fünf­jäh­ri­ge Amts­zeit ab 12. Juli 2024: Sieg­fried Schei­dig, Die­ter Lau, Dr. Robert Wach­ter, Hans Blinz­ler und Chri­sti­an Por­zelt M.A.

Der Kreis­tag Kro­nach hat auf sei­ner Sit­zung am 6. Mai 2024 die ehren­amt­li­chen Kreis­hei­mat­pfle­ger für die mit dem 12. Juli 2024 begin­nen­de, fünf­jäh­ri­ge Amts­zeit bestellt. Sieg­fried Schei­dig (Lau­en­stein), der sich in die­ser Funk­ti­on bereits seit 1983 enga­giert, ist wei­ter­hin ört­lich für Lud­wigs­stadt, Tet­tau und Stein­bach am Wald sowie fach­lich für die frän­kisch-thü­rin­gi­schen Bezie­hun­gen, das The­ma Berg­bau und die Geschich­te des nörd­li­chen Land­krei­ses (Renn­steig-Regi­on) zustän­dig. Ihre bis­he­ri­ge Amts­zeit fort­set­zen wer­den auch Die­ter Lau (Johan­nis­thal) und Dr. Robert Wach­ter (Kro­nach). Laus Zustän­dig­keits­be­rei­che sind ört­lich Wei­ßen­brunn, Küps, Schnecken­lo­he und Mit­witz sowie fach­lich die Kul­tur­land­schafts­pfle­ge, die hei­mat­kund­li­che Bil­dungs­ar­beit und Wer­te­ver­mitt­lung sowie die Geschich­te des süd­li­chen und mitt­le­ren Land­krei­ses. Für Wach­ter sind es ört­lich Kro­nach und Wil­helms­thal sowie fach­lich die Denk­mal­pfle­ge (ein­schließ­lich der Boden‑, Flur- und Klein­denk­mä­ler), die Bau­kul­tur und das Archiv­we­sen. An sei­ne frü­he­re Amts­zeit knüpft Hans Blinz­ler (Nord­hal­ben) an, der ört­lich für Nord­hal­ben, Stein­wie­sen, Wal­len­fels und Mark­tro­dach sowie fach­lich für die Regio­nal­kul­tur, die Mund­art­pfle­ge, das Lai­en­thea­ter und das kul­tu­rel­le Erbe der Flö­ße­rei zustän­dig ist. Erst­mals in die­ses Ehren­amt wur­de Chri­sti­an Por­zelt M. A. (Kro­nach) bestellt. Sei­ne Zustän­dig­keits­be­rei­che sind ört­lich Stock­heim, Pres­sig, Teu­schnitz, Tschirn und Rei­chen­bach sowie fach­lich die Erin­ne­rungs­kul­tur, das jüdi­sche Erbe, die mate­ri­el­le Kul­tur und die Museologie.