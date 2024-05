Aus­bil­dung zum Obst- und Gemü­se-Som­me­lier ab Juni

Obst und Gemü­se lie­gen klar im Trend, der Pro-Kopf-Ver­brauch nimmt ins­be­son­de­re in den letz­ten Jah­ren ste­tig zu . Aus die­sem Anlass hat die Genuss­Aka­de­mie am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung ihr Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bot erwei­tert. Die im deut­schen Sprach­raum ein­ma­li­ge Aus­bil­dung zum Obst- und Gemü­se-Som­me­lier ver­mit­telt Fach­kräf­ten aus der Ernäh­rungs­bran­che viel­sei­ti­ges und rele­van­tes Know-how rund um Obst und Gemü­se. Ein beson­de­rer Fokus liegt dabei auf regio­na­len Sorten.

Die Aus­bil­dung zum Obst- und Gemü­se-Som­me­lier ver­mit­telt ein umfas­sen­des Wis­sen im Bereich Obst und Gemü­se. Dabei wer­den neben grund­le­gen­dem Know-how zu Erzeu­gung und Qua­li­tät auch aktu­el­le Ver­brau­cher­wün­sche und Trends wie Food-Pai­ring, Gesund­heits­aspek­te und Nach­hal­tig­keit berück­sich­tigt. Die Absol­ven­ten sind damit in der Lage, die Wün­sche der Ver­brau­cher kom­pe­tent zu bedie­nen – ob im Ernäh­rungs­ge­wer­be, der Direkt­ver­mark­tung oder in der (Gemeinschafts-)Gastronomie – und so Obst und Gemü­se noch wir­kungs­vol­ler zu vermarkten.

Der Kurs star­tet im Juni. Anmel­dun­gen sind noch bis zum 20. Mai direkt bei der Genuss­Aka­de­mie unter fol­gen­dem Link mög­lich: www​.genuss​aka​de​mie​.bay​ern​.de/​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​o​b​s​t​-​u​n​d​-​g​e​m​u​e​s​e​-​s​o​m​m​e​l​ier

Basis­wis­sen und Trends in Theo­rie und Praxis

Die Inhal­te der Qua­li­fi­zie­rung ori­en­tie­ren sich an den kon­kre­ten Anfor­de­run­gen, die an Fach­kräf­te aus dem Ernäh­rungs­be­reich im Umgang mit Obst und Gemü­se im Berufs­all­tag gestellt wer­den. Die Modu­le decken dabei inhalt­lich die gesam­te Wert­schöp­fungs­ket­te ab und ver­mit­teln Wis­sen zu Anbau, Ein­kauf, Ver­ar­bei­tung und Ver­mark­tung. Für Ver­brau­cher wie­der­um spie­len die Aspek­te Nach­hal­tig­keit, Regio­na­li­tät, Gesund­heit und Genuss eine gro­ße Rol­le. Auch dies berück­sich­tigt die Aus­bil­dung zum Som­me­lier und befasst sich unter ande­rem mit Sen­so­rik, Food-Pai­ring und Com­ple­ting sowie dem kon­ven­tio­nel­len und bio­lo­gi­schen Anbau. Gera­de hei­mi­sche und alte Sor­ten bie­ten in vie­ler­lei Hin­sicht enor­me Poten­zia­le für Ver­brau­cher, Ver­ar­bei­ter und Erzeu­ger, wes­halb sie in der Aus­bil­dung beson­ders im Fokus ste­hen. Pra­xis­ein­hei­ten ergän­zen die theo­re­ti­schen Inhal­te und för­dern ein ganz­heit­li­ches Ver­ständ­nis ent­lang der gesam­ten Wertschöpfungskette.

Ter­mi­ne und Schulungsorte

Die zwölf Schu­lungs­ta­ge ver­tei­len sich auf vier Blöcke und fin­den an ver­schie­de­nen Orten in Bay­ern statt. Die Teil­nah­me ist auf 20 Per­so­nen begrenzt, wel­che mit Bestehen der zwei­tä­gi­gen Abschluss­prü­fung den Titel „Obst- und Gemü­se-Som­me­lier“ bzw. „Obst- und Gemü­se-Som­me­liè­re“ erwerben.

10.06.–12.06.2024: Block I, Veitshöchheim

15.07.–17.07.2024: Block II, Veitshöchheim

09.09.–11.09.2024: Block III, Eppenschlag

14.10.–16.10.2024: Block IV, Nürnberg

11.11.–12.11.2024: Prü­fung, Kulmbach

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.genuss​aka​de​mie​.bay​ern​.de/​o​b​s​t​-​u​n​d​-​g​e​m​u​e​s​e​-​s​o​m​m​e​l​ier