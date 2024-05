Auch in die­sem Jahr hat der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim im Rah­men sei­ner Voll­ver­samm­lung den Preis „Ehrenamtliche/​r des Jah­res“ ver­lie­hen. Mit dieser…

Die Städ­ti­sche Sing- und Musik­schu­le Forch­heim in der Wall­stra­ße 17 öff­net ihre Türen für alle Musik­in­ter­es­sier­ten zum jähr­li­chen Tag der…

Stadt­wer­ke Forch­heim öff­nen ihre Türen für den Girls Day

Tra­di­tio­nell betei­lig­ten sich die Stadt­wer­ke Forch­heim auch in die­sem Jahr am Girls Day. An die­sem Tag ler­nen Mäd­chen ab der…