Im Rah­men des Pro­jekts „Zukunfts­werk­statt Kom­mu­nen – Attrak­tiv im Wan­del“ (ZWK) wer­den seit 2021 aus­ge­wähl­te Gemein­den, Städ­te und Land­krei­se bei der Ent­wick­lung indi­vi­du­el­ler Lösun­gen unter­stützt. Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter die­ser bun­des­weit 40 Modell­kom­mu­nen, dar­un­ter auch die Initia­ti­ve Rodach­tal, tra­fen sich kürz­lich in Frank­furt am Main.

Das Tref­fen dien­te dazu, Erfah­run­gen aus­zu­tau­schen, Her­aus­for­de­run­gen zu dis­ku­tie­ren und von­ein­an­der zu ler­nen. Für die Initia­ti­ve Rodach­tal berich­te­te Regio­nal­ma­na­ger Phil­ipp Ruhs­tor­fer von der IPU GmbH vor Ort. „Es war inspi­rie­rend, so vie­le enga­gier­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus ver­schie­de­nen Kom­mu­nen zu tref­fen und gemein­sam an Lösun­gen für die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit zu arbei­ten“, resü­miert Phil­ipp Ruhstorfer.

Mit Mit­teln aus der ZWK konn­te in der Gebiets­ku­lis­se der Initia­ti­ve Rodach­tal unter ande­rem die Work­shop-Rei­he „Ver­ei­ne Stär­ken“ ent­wickelt wer­den. In den kosten­lo­sen Work­shops behan­deln Exper­ten The­men rund um Fund­rai­sing, Wer­bung oder Rechts­fra­gen für Ver­ei­ne. Der elf­te Work­shop mit dem Titel „Alles rund um die Ver­eins­sat­zung“ fin­det am 18. Juni in der Alten Schu­le in Seß­lach statt. Inter­es­sier­te kön­nen an den Ver­an­stal­tun­gen auch Online teil­neh­men. Ein wei­te­res Modell­pro­jekt wur­de vor zwei Jah­ren mit Archi­tek­tur­stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Coburg rea­li­siert. Die­se ent­wickel­ten für leer­ste­hen­de Häu­ser im Rodach­tal span­nen­de Nut­zungs­kon­zep­te, ins­be­son­de­re inno­va­ti­ve For­men des Woh­nens und Arbeitens.

Die ZWK läuft noch bis Ende die­ses Jah­res. Das über­re­gio­na­le Netz­werktref­fen in Frank­furt läu­tet die hei­ße Schluss­pha­se ein. Die ver­blei­ben­de Zeit muss nun gut genutzt wer­den, um die Arbeit an The­men wie alters­ge­rech­ter Wohn­raum, Fach­kräf­te­man­gel oder Stär­kung des Enga­ge­ments im länd­li­chen Raum auch in den näch­sten Jah­ren sicher­stel­len zu können.

Die ZWK ist ein Pro­jekt des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend und Bestand­teil des gesamt­deut­schen För­der­sy­stems für struk­tur­schwa­che Regio­nen, das im Rah­men der Kom­mis­si­on „Gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se“ ent­wickelt wurde.

Info und Anmel­dung zu den Work­shops „Ver­ei­ne Stär­ken“ der Initia­ti­ve Rodachtal:

www​.initia​ti​ve​-rodach​tal​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/