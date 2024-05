Im Rah­men einer klei­nen Klau­sur wähl­te die Grü­nes Bam­berg-Stadt­rats­frak­ti­on tur­nus­ge­mäß einen neu­en Vor­stand. Dabei wur­den Ulri­ke Sän­ger und Chri­sti­an Hader als gleich­be­rech­tig­te Dop­pel­spit­ze sowie Vera Mame­row als deren Ver­tre­te­rin ein­stim­mig wiedergewählt.

Die frisch gewähl­te alte und neue Vor­sit­zen­de hebt dabei die Bedeu­tung der Frak­ti­on in Gän­ze her­vor: „Unse­re Frak­ti­ons­ar­beit lebt neben dem viel­fäl­ti­gen inhalt­li­chen Wir­ken zum Wohl unse­rer Stadt ins­be­son­de­re vom Funk­tio­nie­ren des Teams.“ Dies sei mit Blick auf die inzwi­schen fast tra­di­tio­nel­le Unei­nig­keit bei manch poli­ti­schem Mit­be­wer­ber ein ech­tes Allein­stel­lungs­merk­mal, so Sän­ger weiter.

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader ergänzt, dass die Grü­nes Bam­berg-Frak­ti­on damit nun mit per­so­nel­ler Kon­ti­nui­tät in die letz­ten zwei Jah­re der aktu­el­len Stadt­rats­pe­ri­ode geht: „Für das ein­stim­mi­ge Ver­trau­en in unse­re Arbeit bin ich und sind wir unse­rer Frak­ti­on sehr dank­bar. Die­se Sta­bi­li­tät und Ver­läss­lich­keit wer­den wir als unse­re Stär­ken nun in die wei­te­re poli­ti­sche Arbeit einbringen.“

Die Ver­ant­wort­li­chen der größ­ten Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadt­rat wol­len nun vol­ler Tat­kraft wei­te­re Pro­jek­te ange­hen und sehen sich nach eige­nen Anga­ben hier auch in histo­ri­scher Ver­ant­wor­tung: „2024 jährt es sich zum 40. Mal, dass erst­mals grü­ne Poli­tik im Bam­ber­ger Stadt­rat Ein­zug hielt. Die Stadt Bam­berg hat hier­von in viel­fa­cher Wei­se pro­fi­tiert und wir wer­den auch wei­ter der ver­läss­li­che Ansprech­part­ner sein, wenn es um die Anlie­gen unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geht“, so Sän­ger, Hader und Mame­row abschließend.