Beim The­ma Wind­rä­der sind Natur­schüt­zer häu­fig zwie­ge­spal­ten: Einer­seits ist die Wind­ener­gie ein ent­schei­den­des Ele­ment für die Umstel­lung auf erneu­er­ba­re Ener­gien und damit auch für den Kli­ma­schutz. Rund um Wald­flä­chen tau­chen jedoch ande­rer­seits immer wie­der Fra­gen auf: Wel­che Aus­wir­kun­gen haben Wind­kraft­an­la­gen auf Vogel- und Fle­der­maus­ar­ten? Wie wer­den Stand­or­te aus­ge­wählt, um Kol­li­sio­nen zu ver­mei­den? Wie kön­nen dort vor­kom­men­de gefähr­de­te Arten erhal­ten blei­ben? Und wie kann die Ener­gie­wen­de nach­hal­tig und natur­ver­träg­lich gestal­tet werden?

Um die­sen Kon­flikt näher zu beleuch­ten, hat der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein LBV am Don­ners­tag, 16. Mai, eine gro­ße Podi­ums­dis­kus­si­on zur Ver­ein­bar­keit von Wind­kraft­an­la­gen und den Anlie­gen des Natur­schut­zes orga­ni­siert. Hoch­ka­rä­ti­ge Exper­ten aus Pla­nung, Poli­tik und Natur­schutz wer­den die Her­aus­for­de­run­gen beleuch­ten, die der Aus­bau der Wind­kraft mit sich bringt. Die Orga­ni­sa­ti­on der gro­ßen Ver­an­stal­tung hat­ten sich die bei­den Nach­bar­kreis­grup­pen LBV Coburg und LBV Kro­nach im Vor­feld auf­ge­teilt. Star­ten wird die gro­ße Podi­ums­dis­kus­si­on ab 19 Uhr im gro­ßen Saal des Hotel-Gast­hofs Was­ser­schloß in Mit­witz (Adres­se: Lud­wig-Frei­herr-von-Würtzburg-Stra­ße 14, 96268 Mit­witz).

Dr. Andre­as von Lind­ei­ner, Lan­des­fach­be­auf­trag­ter des LBV für Natur­schutz, prä­sen­tiert an die­sem Abend Vor­schlä­ge für eine arten­schutz­ge­rech­te Umset­zung der Ener­gie­wen­de­plä­ne. In einem Ein­gangs­re­fe­rat zeigt er die Schwie­rig­kei­ten auf, die sich bei der Umset­zung der beschlos­se­nen Poli­tik erge­ben. Sach­lich und fak­ten­ba­siert ver­deut­licht er nicht nur die Posi­ti­on des LBV zu die­ser The­ma­tik, son­dern schafft auch eine Wis­sens­grund­la­ge, auf deren Basis die anwe­sen­den Akteu­re anschlie­ßend dis­ku­tie­ren wer­den. Neben Dr. Andre­as von Lind­ei­ner wird sich Val­eska Schön­lau als Ver­tre­te­rin der Höhe­ren Natur­schutz­be­hör­de der Regie­rung von Ober­fran­ken in die Dis­kus­si­on ein­brin­gen. Für den Regio­na­len Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West nimmt Chri­stia­ne Ode­wald teil. Sie ist zudem Sach­ge­biets­lei­te­rin für Raum­ord­nung, Lan­des- und Regio­nal­pla­nung an der Regie­rung von Ober­fran­ken in Bay­reuth. Aus dem Land­kreis Coburg wird Chri­sti­an Gun­sen­hei­mer sei­ne Per­spek­ti­ve als Vor­stands­vor­sit­zen­der einer Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft ein­brin­gen. Simon Tan­ger­ding wird als Lan­des­ge­schäfts­füh­rer die Inter­es­sen der „Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald“ ver­tre­ten. Abge­run­det wird das Podi­um von Gerd Ket­el­ha­ke. Er ist Lei­ter der Pro­jekt­ent­wick­lung bei der Fir­ma CPC Ger­ma­nia. Eines ihrer grö­ße­ren Pro­jek­te ist die Rea­li­sie­rung des Wind- und Was­ser­stoff­parks am Renn­steig im nörd­li­chen Kro­na­cher Land­kreis, eines der größ­ten Wind­kraft­pro­jek­te Bay­erns. Mode­riert wird die Dis­kus­si­on von Pro­fes­so­rin Dr. Adel­heid Susan­ne Ess­lin­ger, die seit Sep­tem­ber 2021 eine Pro­fes­sur für Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on an der Hoch­schu­le Coburg innehat.

Selbst­ver­ständ­lich wird auch Zeit sein, das Publi­kum zu Wort kom­men zu las­sen und über alle Fra­gen aus­führ­lich zu dis­ku­tie­ren. Die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung ist kosten­frei, eine Vor­anmel­dung nicht nötig. „Wir freu­en uns auf einen infor­ma­ti­ven, span­nen­den Abend mit einem fach­lich hoch­ka­rä­ti­gen Podi­um“, sagt Geschäfts­stel­len­lei­ter Tho­mas Tip­pelt vom LBV Coburg, der die Ver­an­stal­tung maß­geb­lich mit orga­ni­siert hat. „Das Ziel der Podi­ums­dis­kus­si­on ist, dass unse­re Gäste die ver­schie­de­nen Sicht­wei­sen abbil­den und einen gemein­sa­men, gang­ba­ren Weg suchen, um die Regie­rungs­ent­schlüs­se umzu­set­zen, ohne den Schutz­sta­tus der Natur aus den Augen zu ver­lie­ren.“ Der LBV freut sich über rege Teilnahme.