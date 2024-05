Nach über ein­jäh­ri­ger Aus­la­ge­rung der Grenz­po­li­zei­in­spek­ti­on Selb in das tem­po­rä­re Dienst­ge­bäu­de in Schirn­ding konn­ten die Beam­tin­nen und Beam­ten Ende April 2024 in ihr gene­ral­sa­nier­tes Dienst­ge­bäu­de in Selb zurückkehren.

Der dama­li­ge Umzug im Janu­ar 2023 nach Schirn­ding war erfor­der­lich, um das in die Jah­re gekom­me­ne Dienst­ge­bäu­de in der Först­erstra­ße in Selb einer Gene­ral­sa­nie­rung zu unter­zie­hen und auch tech­nisch auf den neu­sten Stand zu brin­gen. Die noch aus­ste­hen­den klei­ne­ren bau­li­chen Maß­nah­men lau­fen par­al­lel zum Dienst­be­trieb und sol­len in den näch­sten Mona­ten abge­schlos­sen sein.

Mit dem Umzug rücken die Schlei­er­fahn­der nun wie­der von Selb aus und sind wie bis­her im Grenz­ge­biet prä­sent. Für die Anlie­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Selb ste­hen wei­ter­hin die Ansprech­part­ne­rin­nen und ‑part­ner in der angren­zen­den Poli­zei­wa­che zur Verfügung.