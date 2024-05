Am Mon­tag, 13. Mai, wird im Haus am See im Stadt­teil Wüsten­ahorn wie­der gele­sen. Gise­la Glaad und Frie­de­ri­ke Beck-Mein­ke von der Autoren­grup­pe Schreib­sand wer­den die Anwe­sen­den mit einer Tan­dem-Lesung aus ihren Wer­ken erfreu­en. Bei Kaf­fee und Kuchen wird es neben auto­bio­gra­fi­schem Mate­ri­al auch Fik­tio­na­les zu hören geben.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 15 Uhr. Der Ein­tritt ist frei. Spen­den sind ger­ne willkommen.