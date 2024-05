Bereits kurz nach dem Start führt der Weg in den Wald hin­ein. Hier ent­decken die Wan­de­rer bestimmt schon Früh­blü­her. Spä­ter tref­fen sie auf eine präch­ti­ge Buche, an der sie Ein­blicke in das Wesen einer Buche bekom­men (klei­ne Lesung). Anschlie­ßend erwar­tet die Teil­neh­mer bereits der erste schö­ne Aus­blick, auf den sie direkt zulaufen.

Der abwechs­lungs­rei­che und zumeist gut befe­stig­te Weg bringt die Grup­pe über offe­ne Flä­chen und durch eine unge­wöhn­li­che Allee hin­über zum näch­sten Wald. Auch hier kommt ein inter­es­san­ter Aus­blick. Die­ses Mal direkt auf Ahorn und das näch­ste Ziel: Die Ahor­ner Kir­che, die spä­ter auch von innen genau­er betrach­tet wird.

Eck­da­ten der Wanderung