Der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein Leu­ten­bach lädt herz­lich zur Früh­jahrs­wan­de­rung mit anschlie­ßen­dem Grill­fest ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am 09. Mai 2024 am Pfarr­heim in Leu­ten­bach statt. Die Früh­jahrs­wan­de­rung star­tet um 13 Uhr direkt am Pfarr­heim und führt in einer etwa zwei­stün­di­gen Rund­strecke um den Eichel­berg. Festes Schuh­werk und Tritt­si­cher­heit sind für die Teil­nah­me erforderlich.

Nach der Wan­de­rung lädt der Ver­ein eben­falls am Pfarr­heim zum Grill­fest ein, das von 15 Uhr bis 21 Uhr statt­fin­det. Es erwar­tet die Besu­cher eine Viel­zahl köst­li­cher Spei­sen, dar­un­ter Steak, Bauch, Brat­wurst sowie ver­schie­de­ne Sala­te. Auch Kaf­fee und selbst­ge­backe­ne Kuchen wer­den angeboten.

Die Ver­an­stal­tung bie­tet eine idea­le Gele­gen­heit, sich mit ande­ren Ein­woh­nern der Gemein­de, Freun­den und Ver­eins­mit­glie­dern zu tref­fen und den Tag in ent­spann­ter Atmo­sphä­re zu genießen.

„Der FSV Leu­ten­bach wür­de sich sehr freu­en, wenn vie­le am Grill­fest mit Wan­de­rung teil­neh­men und das schö­ne Wet­ter sowie unse­re herr­li­che Natur bei Gau­men­sch­man­kerln und Geträn­ken mit uns gemein­sam genie­ßen“, so Rein­hardt Weber, 1. Vor­sit­zen­der des FSV Leu­ten­bach. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den, an die­ser gesel­li­gen Ver­an­stal­tung teil­zu­neh­men und die früh­lings­haf­te Atmo­sphä­re zu erleben.