„GLÜCK ZU!“ die­ses Gruß­wort brangt über der Kunst­müh­le Lon­ner­stadt. Es geht auf die Wan­der­schaft der ange­hen­den Mül­ler Gesel­len zurück und bedeu­tet „das Glück von Müh­le zu Müh­le zu tra­gen“. Die­ses Glück scheint auch in der Lon­ner­stadter Müh­le ange­kom­men zu sein. Mit einer unvor­stell­ba­ren Begei­ste­rung erzählt uns Paul Bruck­mann über die Geschich­te, Aus­stat­tung und Reno­vie­rung sei­ner Müh­le, über das Müh­len­hand­werk frü­he­rer Zei­ten sowie die Ent­wick­lung zu den heu­ti­gen Mehlfabriken.

Im Haupt­be­ruf baut der Inha­ber die­se Mehl­fa­bri­ken im Aus­land. In Pauls Mehl­st­üb­la pflegt und bewahrt er das ursprüng­li­che Hand­werks­gut für die Nach­welt und backt an den Brot­back­ta­gen au 100% Rog­gen Bau­ern­brot wel­ches sehr gefragt ist. Im angren­zen­den Müh­len­la­den mit inte­grier­tem Café, wo wir lecker ein­ge­kehrt sind, erhält man regio­na­le Pro­duk­te und Erzeug­nis­se aus der Regi­on, selbst­ge­backe­nes zum Café, ein­fach alles was das Herz begehrt und immer einen Besuch wert ist.