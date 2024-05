Der Stadt­ver­band für Sport hat der neu­en Lei­te­rin des städ­ti­schen Refe­rats für Bil­dung, Schu­len und Sport, Gabrie­le Klepic, zur neu­en Auga­be gra­tu­liert. „Für uns über­ra­schend, sozu­sa­gen aus dem Nichts her­aus, hat uns am Don­ners­tag eine für den Stadt­ver­band für Sport nicht unwich­ti­ge Nach­richt erreicht: Sie über­neh­men von Herrn Kreißl die Lei­tung des Refe­rats Bil­dung, Schu­len und Sport. Im Namen des Stadt­ver­ban­des für Sport, aber auch per­sön­lich, gra­tu­lie­ren wir Ihnen zu Ihrer neu­en Auf­ga­be und wün­schen Ihnen alles Gute“, heißt es in der von Vor­sit­zen­den Wolf­gang Reich­mann und Vor­stands­mit­glied Robert Hat­zold ver­sen­de­ten Glück­wunsch­adres­se. Wei­ter heißt es: „Als Ohr von 63 Sport­ver­ei­nen mit ins­ge­samt etwa 40.000 Mit­glie­dern liegt uns jedoch natur­ge­mäß der Sport beson­ders am Her­zen. Hier wün­schen wir Ihnen viel diplo­ma­ti­sches Geschick und poli­ti­sches Durch­set­zungs­ver­mö­gen. Wir freu­en uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Ihnen und hof­fen im Sin­ne unse­rer Ver­ei­ne, dass für Sie der Sport nicht an letz­ter Stel­le steht – ein­fach halt anders als es in der offi­zi­el­len Bezeich­nung des Refe­rats steht, dort steht der Sport an letz­ter Stel­le.“ Gabrie­le Klepic wur­de von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke mit der Refe­rats­lei­tung beauf­tragt. Sie tritt ihr Amt zum 1. Juni an und folgt Ste­fan Kreißl, der auf eige­nen Wunsch in den Schul­dienst wechselt.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de.