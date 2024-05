Es ist eine der Über­ra­schungs­mann­schaf­ten der Sai­son in der ersten Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga. Die Rede ist von den heu­ti­gen Gästen aus Vech­ta. Der letzt­jäh­ri­ge Auf­stei­ger spiel­te eine glän­zen­de Sai­son und steht so kurz vor Schluss der Run­de auf einem sech­sten Tabel­len­platz und wäre damit direkt für die Play­ins qua­li­fi­ziert. Ein Heim­sieg gegen den Tabel­len­sech­sten? War­um nicht! Beim Auf­ein­an­der­tref­fen im Pokal hat­ten die Bam­ber­ger in die­ser Sai­son die „Nase vorn“ und konn­ten sich gegen die Bas­ket­bal­ler von Rasta Vech­ta durch­set­zen. Los gehts um 15.30 Uhr! Der Neue Wie­sent­bo­te ist mit vor Ort.

Ein wei­te­rer Spie­ler für die Sai­son 2024/2025 bei Bam­berg steht fest: Kevin Wohl­rath hat für die Sai­son 2024/2025 verlängert.