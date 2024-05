Lothar Horn, Unter­neh­mens­per­sön­lich­keit aus Boben­grün, wird 85 Jahre

Im Krei­se sei­ner Fami­lie sowie zahl­rei­cher Freun­de und Ver­eins­ver­tre­ter fei­er­te die­ser Tage der Seni­or­chef der Fir­ma Ther­ma sein 85. Wie­gen­fest. Wenn man die Beliebt­heit einer Per­son nach der Zahl der Geburts­tags­gra­tu­lan­ten bewer­tet so gehört Lothar Horn ohne Zwei­fel zu belieb­te­sten und sicher auch zu den bekann­te­sten Per­sön­lich­kei­ten in Boben­grün und weit dar­über hin­aus. Feu­er­wehr, ATS, Fran­ken­wald­ver­ein, Weg­ge­fähr­ten oder auch Geschäfts­part­ner lie­ßen es sich nicht neh­men dem Ther­ma-Grün­der ihre Auf­war­tung zu machen und die Glück­wün­sche per­sön­lich zu über­brin­gen. Gemein­sam mit sei­nem Part­ner Georg Spörl hat­te Horn die „Ther­ma“ im Jahr 1978 in Boben­grün gegrün­det, wobei der eine den prak­tisch-tech­ni­schen Teil und der ande­re den kauf­män­ni­schen Teil des Unter­neh­mens betreu­te. Lothar Horn hat­te zuvor als Bilanz­buch­hal­ter Erfah­run­gen bei so bekann­ten Fir­men wie Ull­stein und Störr­le gesam­melt ehe er mit sei­nem Part­ner das damals neue Geschäfts­mo­dell ent­wickel­te. Heu­te gehör­te die „Ther­ma“ zu den gro­ßen Arbeit­ge­bern in Bad Steben und ist eines der wich­tig­sten Unter­neh­men am Ort. Und so war es Bür­ger­mei­ster Bert Horn eine Ehre sei­nem alten Bekann­ten die besten Grü­ße und Wün­sche im Namen des Mark­tes Bad Steben über­brin­gen zu können.

Ulri­ke und Hans Beck aus Loch­au fei­ern Gol­de­ne Hochzeit

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de konn­ten Ulri­ke und Hans Beck aus dem Bad Stebe­ner Orts­teil Loch­au ihre Gol­den Hoch­zeit fei­ern. Kin­der und Enkel, Ver­wand­te sowie nahe­zu ganz Loch­au war gekom­men um dem Jubel­paar Glück­wün­sche aus­zu­spre­chen und so droh­te das Wohn­zim­mer aus allen Näh­ten zu plat­zen. In der gemüt­li­chen Atmo­sphä­re ergab sich mach inter­es­san­ter Plausch und die Gäste lie­ßen sich die ange­bo­te­nen hei­mi­schen Spe­zia­li­tä­ten schmecken. Beson­de­res Lob gab´s für die von der Jubel­braut selbst zube­rei­te­ten „Klan Kuung“, wel­che rei­ßen­den Absatz fan­den. Die Grü­ße und Glück­wün­sche der Markt­ge­mein­de Bad Steben über­brach­te Bür­ger­mei­ster Bert Horn, ver­bun­den mit einem klei­nen Prä­sent­korb für „wo am nötigsten“!