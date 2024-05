Land­rat Johann Kalb: „Kreis­ver­kehr bei Alten­dorf und künf­ti­ger Auto­bahn­an­schluss ent­la­sten süd­li­che Landkreisgemeinden“

Der neu gebau­te Kreis­ver­kehr süd­lich von Alten­dorf schafft die Basis für einen wei­te­ren Auto­bahn­an­schluss zur Anbin­dung des süd­li­chen Land­krei­ses Bam­berg und die frän­ki­sche Schweiz. Am 7. Mai wur­de der Kreis­ver­kehr für den Ver­kehr freigegeben.

„Der neue Kreis­ver­kehr süd­lich von Alten­dorf schafft erheb­li­ches Ent­wick­lungs­po­ten­zi­al für die gesam­te Regi­on. Er ent­la­stet unse­re süd­li­chen Land­kreis­ge­mein­den. Der Ver­kehr kann nun über den Kreis­ver­kehr und die neue Bahn­brücke direkt auf die Auto­bahn geführt wer­den. Jetzt folgt der näch­ste Schritt: die neue Auf­fahrt auf die Auto­bahn A 73. – Das ist die beste Lösung für unse­re Bür­ger­schaft und die Wirt­schaft. “ Land­rat Johann Kalb ist dem Frei­staat Bay­ern, der Regie­rung von Ober­fran­ken, dem staat­li­chen Bau­amt Bam­berg, der Deut­schen Bahn und der Gemein­de Alten­dorf sehr dank­bar, dass die For­de­run­gen des Land­krei­ses Bam­berg an die­sem Ver­kehrs­kno­ten­punkt im Rah­men des ICE-Aus­baus ver­wirk­licht werden.

Er dank­te den Abge­ord­ne­ten Tho­mas Sil­ber­horn, Mela­nie Huml und Hol­ger Dre­mel sowie Bür­ger­mei­ster Karl-Heinz Wag­ner für die Unter­stüt­zung auch der Finan­zie­rung die­ses über­grei­fen­den Pro­jek­tes. Ent­schei­dend für den Erfolg sei auch gewe­sen, dass sich die Deut­sche Bahn mit Nico­le Kumpf­mül­ler-Böhm, Gesamt­pro­jekt­lei­te­rin des Bahn­aus­baus Nürn­berg-Bam­berg (VDE 8.1), und der Bereichs­lei­ter des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg, Mar­tin Assum, in inten­si­ven Ver­hand­lun­gen auf die­se Lösung ver­stän­digt haben. Die­sen Kraft­akt, Kreis­ver­kehr und den künf­ti­gen Auto­bahn­an­schluss in das Aus­bau­pro­jekt der Bahn ein­zu­bin­den, lob­ten auch die Abge­ord­ne­ten Tho­mas Sil­ber­horn, Mela­nie Huml und Hol­ger Dre­mel sowie Bür­ger­mei­ster Karl-Heinz Wagner.

Der nun fer­tig gestell­te Kreis­ver­kehr wird dann in einem wei­te­ren Bau­ab­schnitt von Westen her direkt an die Auto­bahn­an­schluss­stel­le But­ten­heim und damit an die Staats­stra­ße 2960 (neu) ange­bun­den werden.

Der neue, vier­ar­mi­ge Kreis­ver­kehr dient der Ver­knüp­fung der vor­han­de­nen Staat­stra­ße 2244 mit der im Zuge des Bahn­aus­baus ver­leg­ten Staats­stra­ße 2260(neu). Der vier­te Anschluss­ast bie­tet der Gemein­de Alten­dorf eine siche­re Anbin­dung eines Gewerbetriebs.

Das Pro­jekt des Staat­li­chen Bau­amt Bam­bergs wur­de unter Feder­füh­rung der Deut­schen Bahn im Zuge des Aus­bau­pro­jekt VDE 8.1 umge­setzt. Die Kosten für den Kreis­ver­kehr betra­gen rund 1,2 Mio. €. Die Kosten wer­den antei­lig vom Frei­staat Bay­ern und der Gemein­de Alten­dorf getra­gen. Dar­über hin­aus betei­li­gen sich kreu­zungs­be­dingt der Bund und die Bahn.

Der Bau des Kreis­ver­kehrs begann im März 2023 und konn­te nun nach knapp einem Jahr Bau­zeit wei­test­ge­hend fer­tig gestellt werden.

Bereichs­lei­ter Stra­ßen­bau am Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg Mar­tin Assum und Jörg Pan­zer (Abtei­lungs­lei­ter Gebiets­auf­ga­ben Süd) freu­en sich über die Fer­tig­stel­lung des Kreis­ver­kehrs­plat­zes: „Der Kreis­ver­kehr bie­tet ein gro­ßes Plus an Ver­kehrs­si­cher­heit und schafft die Basis für einen neu­en, siche­ren Kno­ten­punkt zur Anbin­dung der Regi­on an die Auto­bahn A 73.“