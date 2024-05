Ab Diens­tag, 14. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr, kön­nen Inter­es­sier­te mit Insa Sei­del in den Räu­men der Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3, gemein­sam Zeich­nen ler­nen. Die Zei­chen­me­tho­de der Ame­ri­ka­ne­rin Bet­ty Edward geht davon aus, dass durch geziel­te Übun­gen unse­re rech­te, also emo­tio­nal-krea­ti­ve Gehirn­hälf­te akti­viert wer­den kann. Auch Unge­üb­te erzie­len so rasch über­ra­schen­de zeich­ne­ri­sche Ergeb­nis­se. Der Kurs läuft sie­ben Mal bis zum 9. Juli. Eine Anmel­dung bis Mitt­woch, 8. Mai, unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder tele­fo­nisch unter 0921 50703840 möglich.