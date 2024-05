Am Diens­tag, 14. Mai, bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth von 18 bis 19 Uhr einen Info­nach­mit­tag für Hun­de­be­sit­ze­rin­nen und ‑besit­zer an. Wie gelingt es, dass der Vier­bei­ner lan­ge ein gesun­des Gebiss hat? Zäh­ne­put­zen gehört fest in unse­ren mensch­li­chen All­tag. Die Zahn­ge­sund­heit und Mund­hy­gie­ne ist aber auch für Hun­de ein sehr wich­ti­ges The­ma. So stel­len sich Fra­gen wie: Ist es wirk­lich nötig die Zäh­ne des Hun­des täg­lich zu put­zen? Wie kön­nen wir Zahn­stein vor­beu­gen und üblen Mund­ge­ruch behe­ben? Bei der Ver­an­stal­tung geht es um natur­heil­kund­li­che Mög­lich­kei­ten zur all­ge­mei­nen Mund­hy­gie­ne und um Füt­te­rungs- und Pfle­ge­tipps bezo­gen auf die Zahn­ge­sund­heit. Der Vor­trag gibt Ant­wor­ten auf die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen rund um das Thema.

Eine ver­bind­li­che Anmel­dung bei der Volks­hoch­schu­le unter www​.vhs​-bay​reuth​.de ist bis Diens­tag, 7. Mai, möglich.