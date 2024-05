Zahl­rei­che erfolg­rei­che und ver­dien­te Sport­ler und Sport­le­rin­nen durf­te Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las anläss­lich der jähr­li­chen Ehrungs­fei­er der Stadt auszeichnen.

Orga­ni­siert wur­de die Ver­an­stal­tung wie­der von „Drei Köp­fe, ein Team“, bestehend aus Gene­ra­tio­nen­bür­ger­mei­ste­rin Caro­lin Kam­me­rer, Karin Hil­le von der Stadt­ver­wal­tung und Tan­ja Wittke.

„Ich bin jedes Jahr aufs Neue erstaunt, wel­che Talen­te und aus­ge­zeich­ne­te Sport­ler wir in unse­rer Stadt haben. Mei­nen herz­li­chen Glück­wunsch allen, die hier so enga­giert bei der Sache sind“, lobt Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Ausgezeichneten.

Wie gewohnt war die Ver­an­stal­tung ein­ge­bet­tet in ein inter­es­san­tes Pro­gramm mit Inter­views, einem Quiz mit hoch­wer­ti­gen Prei­sen und dem per­fek­ten Ser­vice des Lui­sen­burg Resorts. Im voll besetz­ten Saal sorg­te ein tol­les Publi­kum für gute Lau­ne und reich­lich Beifall.

Aus­ge­zeich­net wurden:

Dank­ur­kun­den

Det­lef Heu­bach für 35 Jah­re Tätig­keit als Schwimm­leh­rer in Wun­sie­del. Er ist Grün­dungs­mit­glied des För­der­ver­eins zur Unter­stüt­zung des Frei- und Hal­len­ba­des Wun­sie­del e. V. und eine gro­ße Stüt­ze des Vereins.

Gerd Raben­bau­er ist eine gro­ße Stüt­ze des TV Wun­sie­del. Er orga­ni­siert ehren­amt­lich die Ver­mie­tung des Turn­er­heims für Ver­an­stal­tun­gen, ist Mit­glied im Tur­ner­rat und seit dem Jahr 2010 Vor­sit­zen­der des Wirtschaftsausschusses.

Ehren­ur­kun­den

Emma Wie­tasch: 7 x 1. Platz bei der Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft im Dreikampf

Leni Ruck­de­schel: 1. Platz bei den Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten im Dreikampf

Anton Ehm: 1. Platz bei der Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft im Dreikampf

Anne Lucas: 1. Platz bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft im Mountainbike

Lena Reinl; 1. Platz bei den Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten im Moun­tain­bike Sprint

Lina Götz und Mara Medick: 2. Platz bei der baye­ri­schen Mei­ster­schaft 2023 im Mann­schafts­wett­be­werb Rettungsschwimmen.

Sport­pla­ket­ten in Bronze

Tan­ja Witt­ke: 1. Platz bei der Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft im 10 km Straßenlauf

Lisa Brun­ner: 1. Platz bei der Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft im Blockwettkampf

Marc Wie­tasch: 4. Platz bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft im Speerwurf

Rebec­ca Sei­bold: 3. Platz im Ret­tungs­schwim­men bei der Baye­ri­schen Meisterschaft.

Gün­ther Lie­be­now: 3 Platz im 50 m Schie­ßen mit Unter­he­bel­re­pe­tie­rer KK. Opt. Vis. bei der Baye­ri­schen Meisterschaft.

Richard Popp: 2. Platz bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft im 25 m Schie­ßen mit der Kurz­waf­fe Pisto­le ü. 9 mm

Jonah Gün­ther: Teil­nah­me am Kart-Bun­des­end­lauf des ADAC23.

Mina Bra­der, Emi­ly Hey­ne und Jose­fi­ne-Marie Ros­ner: Beru­fung in die Ober­fran­ken­aus­wahl der Handballer.

Sport­pla­ket­te in Silber

Mare­sa Per­ner: 2 x 1. Platz im Stab­hoch­sprung bei der Baye­ri­schen Meisterschaft

Sport­pla­ket­ten Gold

Lukas Land­graf: 3. Platz bei der Deut­schen Hoch­schul­mei­ster­schaft im Mountainbike

Karo­la Kieß­ling: 7 x 1. Platz bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im 100 m Schie­ßen Dienst­ge­wehr Langwaffe

Hart­wig Judas: 11 x 1. Platz bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im 300 m Schie­ßen Dienst­ge­wehr Langwaffe

Man­fred Mül­ler: 6 x 1. Platz bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im 50 m Schie­ßen Sport­ge­wehr Lang­waf­fe Selbstlader

Peter Pin­zer: 5. Platz bei der Euro­pa­mei­ster­schaft im Cow­boy Action Shooting

Ivan Sturm: 2. Platz bei der Euro­pa­mei­ster­schaft der Senio­ren im Judo

Andrea Müll­ner: 2 x 3. Platz bei der Welt­mei­ster­schaft im Tisch­ten­nis Par­kin­son Mixed/​Einzel

Johann Sin­ger: 1. Platz bei der Welt­mei­ster­schaft Sport­mo­del Profis

Mann­schafts­eh­run­gen – Ehren­na­del in Bronze

ATG Tröstau – Ober­frän­ki­scher Mei­ster Fut­sal 2023: Lisa Gumz, Eli­na Nau­mann, Mar­ga­ri­ta Ber­seg­hyan, Mina Bra­der, Lina Mai, Vale­ria Völ­ker und Lena Thurn

JFG Stift­land – Ober­frän­ki­scher Mei­ster Fut­sal 2023: Nico Pollak

DLRG Markt­red­witz – 2. Platz Baye­ri­sche Mei­ster­schaft Ret­tungs­schwim­men 2023: Tina Medick und Mat­thi­as Dollinger

Mann­schafts­eh­run­gen – Ehren­na­del in Silber

DLRG Markt­red­witz – 1. Platz Baye­ri­sche Mei­ster­schaft Ret­tungs­schwim­men 2023: Tobi­as Bachmann

Sport Son­der­preis

Anne Lucas für ihre außer­ge­wöhn­li­chen Erfol­ge im Ski­fah­ren und Mountainbiken.