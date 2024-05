Der Inte­gra­ti­ons­bei­rat bie­tet am Mitt­woch, 8. Mai, von 15.30 bis 16.30 Uhr, sei­ne Sprech­stun­de in den Räu­men des RW21 in der Richard-Wag­ner-Stra­ße an. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die Fra­gen rund um das The­ma Leben in Bay­reuth haben, sind will­kom­men. Das Team des Inte­gra­ti­ons­bei­rats steht jeden zwei­ten Mitt­woch des Monats für Fra­gen und Anlie­gen zur Ver­fü­gung. Auf regen Besuch freu­en sich Adè­le Krat­zer und Bar­ba­ra Sabarth vom Integrationsbeirat.